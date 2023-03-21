中國房市復甦慢 今年前兩月賣地收入年減3成

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（中央社記者吳柏緯上海21日電）雖然陸續發布政策並鬆綁監管措施，中國房市回暖步伐仍慢。據財政部資料，今年前兩個月地方政府土地出讓收入年減近3成。分析機構統計，百大房企在2月總投資規模年減約2成。

受到疫情封控、房地產監管等政策影響，中國去年的經濟情勢呈現疲軟態勢，原本被地方政府視為重要財政收入來源的「土地出讓收入」，同樣面臨雪崩式衰退。即便官方接連祭出振興措施、鬆綁監管政策試圖保經濟並促使房市復甦，然而截至目前為止效果仍然有限。

第一財經報導引述中國財政部的資料指出，今年前兩個月，中國地方政府的國有土地使用權出讓收入為人民幣5627億元（約新台幣2.5兆元），較去年同期下降29%。

報導引述業內人士分析認為，賣地收入低迷的關鍵是土地市場成交依然冷清，企業對於新增土地的需求減少。儘管近期市場有復甦回暖的跡象，然而企業仍看淡市場，不會輕易出手拿地。

一名中國前20大房企相關人士在報導中提到，從去年就沒怎麼拿地，有一些城市已經沒地了，「如果之後市場行情好，可能會拿地繼續深耕，如果市場形勢沒有明顯好轉，可能就會放棄這個城市了」。

在這樣的情況之下，不少房企的投資意向也逐漸轉變，在資金有限的情況下，投資策略的優先順序會重新安排。

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根據房地產分析機構克而瑞的資料顯示，今年2月中國百大房企的總投資規模年減20%左右；同時，僅有2成百大房企藉由收購等方式取得土地，且以國資背景與優質區域型房企為主。

報導指出，中國的房地產開發商在土地交易市場中消失身影的情形從2022年就已經普遍出現。根據中指研究院發布的「2023中國房地產百強企業研究報告」顯示，2022年間50家百大代表企業全年拿地金額總量年減53.8%，拿地面積總量年減74.8%。（編輯：曹宇帆）1120321