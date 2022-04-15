問孕婦產期被瞪 人類學者劉紹華踩彝族禁忌

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全球遭遇世紀大疫COVID-19，研究愛滋病與麻風的醫療人類學者劉紹華日前應邀錄製中央社Podcast節目「空中小客廳」，分享她從流行性傳染病中所獲啟發，也暢聊她人生的跨度移動。中央社記者孫仲達攝 111年4月15日

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（中央社記者張若瑤台北15日電）醫療人類學者劉紹華曾為世紀大病愛滋踏入中國四川，她和彝族婦女剝豆子，隨口問隔壁老婦人的媳婦預產期，「媳婦臉色很差，瞪我一眼就離開了」。劉紹華錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享她人生的跨度移動。

投入研究受歧視與汙名化的疾病——愛滋與麻風前，劉紹華早年當過記者，1998年到2000年間跟著NGO組織進入柬埔寨做「國際發展」，在農村她見識到年輕女孩的生命陷入惡性循環，「她們失學情況嚴重，常遭賣做雛妓，或以外嫁之名被人口買賣」。

劉紹華在柬埔寨巴薩河畔第一個住所的小小女管家「英」（Imm），就是血淋淋的例子。她回台灣探親再返柬埔寨時，住的房子被上鎖，負責顧家的「英」也不見了，劉紹華找上「英」的父母，才發現小女孩據稱已被嫁到台灣，「他們給我一張模糊的男子身分證影本，住所在高雄楠梓區，但地址不清楚，電話開頭竟是金邊的區域碼」。

那個號碼當然聯繫不上「英」，小女孩就像不曾出現般，消失在她的生命中，這件事情成為壓倒劉紹華的最後一根稻草，「世界對窮苦人的結構性暴力太大，那時我還相對年輕，覺得很多事情無能為力」。

「失去痛感，理性寂寞。」這是劉紹華一度對柬埔寨的感受。約30歲的她對早期土法煉鋼的「國際發展」工作感到疑惑，「很多援助除了無法永續，也給當地人比較功利的印象」。

2002年，劉紹華為愛滋病首次踏進四川涼山彝族（自稱諾蘇人）自治州；隔年，她也因緣巧合走入四川涼山麻風村。在涼山斷斷續續生活的20個月，是劉紹華生命中最久的停留。

既傳統又父權的彝族人稱劉紹華為「榮譽男人」，當地最有名的判官，常邀她出席各式各樣女性不能涉入的談判場合，「我覺得自己像他手上的LV包」。直到有陣子，劉紹華突然發現，判官不再找她，才輾轉由別人口中得知，自己成為判官談判失敗的歸因，「有女人出現壞事，榮譽男人終究不是真男人」。

除此之外，彝族人對談論「身體與性」的禁忌，也是劉紹華碰過最嚴格的，「母親不能和女兒提任何相關話題，包括生理期，年輕女孩不懂會找同儕了解，長輩絕對不能跨輩詢問」。

有次劉紹華在一戶人家院落中與彝族婦女剝豆子聊天，坐她隔壁那名老婦人的媳婦懷孕，肚子大到像快臨盆，劉紹華隨口問了句：「妳什麼時候生孩子啊？」老婦人的媳婦馬上變臉，瞪了她一眼就站起來走開。媳婦的妹妹後來私下告訴劉紹華：「妳不可以在別人面前問生產的事，連她婆婆都不知道自己媳婦什麼時候臨盆。」

另一個彝族日常生活中，讓劉紹華覺得違反人性的例子，是配偶過世，未亡人竟不能在人前哭泣，「喪禮上，未亡人就跟孤魂野鬼一樣，是沒有角色的，所有準備儀式都不能參與。」生理期、臨盆與思念配偶，都會讓彝族人聯想到「身體與性」，劉紹華認為，彝族人在象徵與精神性思考能力很強，這也彰顯在彝族傳統宗教儀式與詩歌上。

曾為古老瘟疫走訪中國各地麻風聚落，劉紹華是首名挖出麻風醫生悲苦角色的學者，「光了解病人是無法看見中國在防治麻風上，如何達成連世界衛生組織都稱讚的成果」。

在1949年，被指派為麻風醫生的多為知識份子，是出生好家庭的黑五類，有「不光彩」的政治背景，集體被迫淪為醫療界的底層。讓劉紹華印象最深的是，她帶著高粱和花生米去拜訪一名有相關經歷的老醫師，剛開始兩人天南地北的聊都沒事，直到談及老醫師如何從事麻風防疫就變了調，「想到在十幾歲時所受的屈辱，那名70幾歲在中國很有名的老醫生，淚流不止，哭到抽蓄」。

劉紹華表示，台灣在這2年面對世紀大疫COVID-19，也碰到治理者與被治理者之間的撞擊，「公共的善如何永續」便是最直接的考驗，「在民主社會中，我們犧牲個人權益是因為願意成就公共的善，而對於這些犧牲的個體，要還給他們公道」。下一次再有危機，其他人才會成就整個生命共同體的好。

在疫情仍是進行式當下，身為有「龜速」研究特質的人類學者，該如何記錄歷史？這些內容將在15日「空中小客廳」（https://reurl.cc/55k5GG）播出，或可上中央社YouTube（https://youtu.be/GNoBz0Zhd3k）觀看全影音專訪。

另外，科技、疫病與強權跋扈的時代，新型態戰爭與變種病毒夾擊，民粹與民族主義趁浪而來，舊價值逐漸崩毀，新秩序仍未成形，「常規」世界動盪且混亂，謊言、假象與偏見的重重迷霧疊加，如何掙脫陰魂不散的烏托邦幽靈，將是我們這個世代無法迴避的課題。

「空中小客廳」自3月起，1個月推出1集「我們的魔幻世代」系列專題，就不同的社會現況與世界趨勢，藉不同專家學者的視角，映照出虛實之間的本相。

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3月聽鑽研民族主義的中研院老師吳叡人說「民主篇/香港人的出埃及記」之一（https://reurl.cc/2DGAlm）、之二（https://reurl.cc/rQGb6r）；4月聽醫療人類學專家、中研院老師劉紹華說「疫病篇/公共的善如何永續」。

中央社Podcast頻道「中央社好Pod」（https://open.firstory.me/user/cna/platforms）除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月2日推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110415