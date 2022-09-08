客家詩作與國際接軌 HAKKA Family重拾感動

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（中央社記者王心妤台北8日電）「歡喜扮戲團」導演彭雅玲長期耕耘客家藝術，吸引國際藝術家合組HAKKA Family。她的影像計畫「穿梭．縮影」藉多語朗誦客家詩人詩作，打破語言藩籬，連結不同文化、生命感受。

「穿梭．縮影」藉由客家女詩人作品與國際女性藝術家合作，將詩作翻譯成英語、法語、西班牙語等語言，除了由原作者朗誦，也有國際藝術家的朗讀，再由澳洲導演Suzon Fuks的前衛影像創作，留下交流的身影。

彭雅玲今天接受中央社記者專訪表示，計畫緣起其實是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，因為過去長期將客家元素搬到國際藝術節，吸引一群熱愛客家文化的藝術家們，甚至籌組了HAKKA Family群組。疫情發生後，一些國外藝術家失去了親友，氣氛都非常低迷。

彭雅玲便提議一起朗誦客家詩，約好同個時間上線用各自的語言朗讀，「我第一首選了『日頭等一下』，是在孩子擔心爸媽工作到很晚，要摸黑從田裡回來很危險，孩子就拿著火把照亮，要太陽晚點下山。」

彭雅玲回憶，當時每個人都用不同語言唸詩，「我們覺得這首詩很振奮人心，每個小孩都呼喚日頭等等，繼續照亮世界，世界不要暗下去。HAKKA Family的大家就很開心，翻譯成自己的語言就很感動，滿療癒人心的。」這時有人說要錄下自己唸詩模樣，才促成了此次計畫。

彭雅玲說，因自己不會說客家話看到客家生活文化總有驚喜感，這次才會希望藉由導演Suzon Fuks、音效技術James Cunningham的作品呈現出剛開始與客家文化相遇的驚喜感。

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彭雅玲說：「我非常篤定除了語言，客家還有很多可以跟別人連結，就像把客家女性的詩翻譯成不同語言，這麼多國家、文化背景的人都可以透過詩來跟自己的內在情感、生命做連結。」

此外，彭雅玲表示，國外藝術家團隊目前抵台隔離中，希望接下來帶著他們一起感受台灣，有足夠的空間用前衛、自由的方式呈現作品。預計明年在國際藝術節平台上分享。（編輯：張芷瑄）1110908