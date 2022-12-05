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原民傳承不停歇 「匠人魂」見證複音吟唱文化

2022/12/5 19:25（12/5 19:58 更新）
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中華文化總會5日推出最新一集「匠人魂」影片，透過杵音文化藝術團，帶領觀眾看見台東阿美族馬蘭部落的獨特歌謠文化「馬蘭Macacadaay複音」。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月5日
中華文化總會5日推出最新一集「匠人魂」影片，透過杵音文化藝術團，帶領觀眾看見台東阿美族馬蘭部落的獨特歌謠文化「馬蘭Macacadaay複音」。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月5日
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（中央社記者王寶兒台北5日電）歌謠在台灣原住民族文化中扮演舉足輕重角色，文總今天推出最新一集「匠人魂」，透過杵音文化藝術團，帶領觀眾看見台東阿美族馬蘭部落的獨特歌謠文化「馬蘭Macacadaay複音」。

中華文化總會發布新聞稿表示，阿美族馬蘭部落擁有特殊的複音吟唱文化，複音吟唱由領唱者起頭，答唱者之一以高音對應，並加入其他歌者一同歌唱，不同於一般合唱模式，複音歌謠裡的「自由對位」吟唱形式，歌唱者可以不同版本的旋律各自即興、彼此應和。

馬蘭複音歌謠在不同生活場域裡，有不同對應的曲目，像是祭典歌、勞作歌、咒詛歌、相思之歌及飲酒歌等，部落生活中的大小事務，皆透過歌謠傳遞下去。

文總表示，今年榮獲葛萊美獎的專輯「八歌浪 Pakelang」，名稱也是馬蘭部落在婚喪喜慶後為活動劃下句點的Pakelang為靈感命名。複音歌謠成為傳統歌唱文化中不可或缺的重要展演形式，也兼具部落凝聚及傳達部落文化的意涵，並於2021年被文化部登入為重要傳統表演藝術。

而在匠人魂影片「馬蘭Macacadaay複音」中，文總團隊跟隨杵音文化藝術團團長高淑娟腳步，記錄她如何振興歌謠文化。她1997年起在丈夫郭子雄的支持下，正式成立杵音文化藝術團，該團也在2021年被列入文化部的「人間國寶」。

高淑娟生長於台東宜灣部落，家族中有致力於典章制度及歌謠傳承的公公郭英男。深受歌謠文化影響的高淑娟於影片中提到，「我在馬蘭部落生兒育女，部落也滋養了我們，部落的文化也充實我的生命」。

匠人魂影片「馬蘭Macacadaay複音」即日起可於文總的Facebook專頁等社群平台、YouTube頻道觀賞。（編輯：方沛清）1111205

#高淑娟
#馬蘭部落
#中華文化總會
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