繼國泰世華銀玉山銀後 中信銀簽署赤道原則

（中央社記者田裕斌台北24日電）繼國泰世華銀行及玉山銀行之後，中信金控旗下中國信託商銀表示，簽署赤道原則，成為自願簽署的全球性會員銀行之一。

中信銀表示，赤道原則是赤道原則協會參照國際金融公司（International Finance Corporation）與世界銀行（World Bank）永續性發展政策與指南建立的自願性金融行業準則，為銀行判斷、評估和管理專案融資環境和社會風險的管理工具。

中信銀除了自2012年起，納入影響力投資（impact investing）原則，投資決策過程除考慮財務報酬，亦兼顧非財務性的環境與社會正面影響性，並在金融營運中關注生態保護及汙染議題，進行綠能相關產業投資與放款外，2017年也推出台灣首檔取得資格認可並完成定價的綠色債券，去年更擔任首件台灣離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）與本國銀行合作的財務顧問。

中信銀指出，未來將持續遵循聯合國永續投資原則（Principles for Responsible Investment）、聯合國永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance）及台灣證券交易所機構投資人盡職治理守則，成為全球第94家簽署赤道原則的金融機構，顯示對責任放貸監管及貫徹支持永續金融的決心。（編輯：蘇志宗）1080124