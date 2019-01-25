狗年倒數計時 台股市值站上30兆

（中央社記者田裕斌台北25日電）狗年台股進入倒數計時，剩下3個交易日，加權股價指數本週大漲133.55點，根據台灣證券交易所統計，截至今天，全體上市公司市值新台幣30兆663.63億元，單週增加3990.17億元。

證交所表示，本週加權股價指數收盤為9969.61點、上漲133.55點、漲幅約1.36%，台灣50指數上漲128.98點，漲幅約1.75%，寶島股價指數上漲159.34點，漲幅約1.42%。

產業別指數方面，以汽車類指數上漲4.35%漲幅最大，油電燃氣類指數下跌1.70%跌幅最大，未含金融類指數上漲118.63點，漲幅約1.44%，未含電子類指數上漲81.71點，漲幅約0.58%，未含金融電子類指數上漲53.76點，漲幅約0.45%。

證交所指出，本週集中交易市場總成交金額4385.82億元，全體上市股票成交金額3950.39億元，股票成交量週轉率1.09%。

各產業上市股票成交金額前3名及占比分別為半導體類962.90億元、占24.37%，電子零組件類635.64億元、占16.09%，光電類459.02億元、占11.62%。

成交量週轉率前3名產業依序為電子零組件類3.78%、光電類2.14%、電機機械類2.02%。

證交所統計，累計今年年初開盤至今共18個交易日，集中市場總成交金額1兆6564.05億元，市場日平均成交金額920.22億元，股票成交量週轉率4.16%，股票日平均成交量週轉率0.23%。（編輯：楊玫寧）1080125