中國經濟成長趨緩 波及法國酒類外銷

（中央社巴黎13日綜合外電報導）法國今天發布的產業數據顯示，去年該國銷往中國的葡萄酒和烈酒總金額明顯下滑。這顯示中國經濟成長趨緩對酒類消費量造成衝擊。

法國葡萄酒與烈酒出口商協會（FEVS）表示，中國是法國酒類的第3大外銷市場，但去年的出口總金額卻下滑14.4%，僅達10億歐元。

但協會也指出，銷往新加坡和香港的出口量增加，部分彌補了中國市場的銷售疲軟。此外，部分出口至新加坡和香港的法國酒也會間接進入中國市場。

儘管如此，整體而言，法國酒類商品去年銷往新加坡、香港和中國市場的總金額仍下跌1.5%，為25億歐元。在此之前，中國中產階級對進口酒類商品的興趣，讓法國酒得以多年享有兩位數的成長。

中國經濟的成長速度在2018年達到30年來最低，且在當局大力減債和忙於應付中美貿易戰之下，在最後一季更是欲振乏力。

雖然中國市場的表現乏善可陳，但法國酒類商品在全球的銷售量去年仍成長了2.4%，總金額達132億歐元。產業資料顯示，世界各地的消費者對法國3款明星酒類尤為偏愛：香檳、波爾多紅酒和干邑白蘭地。

法國酒去年的最大出口市場仍是美國，外銷金額增加了4.6%。

有意思的是，法國酒雖然在國外頗為吃香，在國內卻得面臨葡萄酒銷量持續減少的問題。

根據國際葡萄和葡萄酒組織（OIV）的統計，在不到20年期間，法國的葡萄酒消費量下跌超過20%，原因包括人們轉而追求「喝得少，但喝得好」，以及諸如啤酒等競爭性酒類商品的愛好者變多。（譯者：陳韻聿/核稿：嚴思祺）1080213