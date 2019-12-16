打造產業聚落 台南沙崙智慧綠能科學城啟用

位於高鐵台南站附近的沙崙智慧綠能科學城，16日由副總統陳建仁（右4）、行政院副院長陳其邁（右3）等人見證啟用，並與眾人共同點亮太陽能樹模型。中央社記者楊思瑞攝 108年12月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）位於高鐵台南站附近的沙崙智慧綠能科學城，今天由副總統陳建仁、行政院副院長陳其邁等人見證啟用，並開放進駐「綠能科技示範場域」，將招商由業者及法人單位進駐。

陳副總統表示，今天進駐啟用的綠能科技示範場域，是國家推動能源轉型、綠能產業升級最顯著的建設成果之一；肩負產業需求帶動研發能量、以研發成果驅動產業升級的火車頭角色。對綠能推動、再生能源產業具有關鍵性影響。

陳副總統指出，沙崙智慧綠能科學城是用聚落帶動發展效果的最佳示範。未來「北林口、南沙崙」兩個創新基地，將會成為國家永續發展的重要里程碑。

陳其邁表示，沙崙智慧綠能科學城是總統蔡英文「5加2產業」中非常重要的產業之一。不僅強調由需求帶動創新、創新帶動產業發展；未來將成為研究、實驗及生產研發基地。政府規劃「北林口、南沙崙」的新創基地，將快速帶動大南方的科技、智慧運用相關產業發展。

經濟部政務次長曾文生表示，沙崙智慧綠能科學城計畫打造綠能科技產業聚落。今天先落成的是由經濟部建設的「綠能科技示範場域」，從動工到今天進駐，僅耗時約1年9個月，主要目標是讓技術成熟度較高的綠能科技快速產業化。

曾文生指出，這裡未來將接受業者申請進駐，研發各種綠能產品、節能設備；並提供各式各樣的認證空間，給進駐廠商做各項實驗。目前已有20個廠商準備與經濟部簽約，等更多認證設施完成後，會有更多廠商來這裡做研發工作。

他說，這裡是南台灣第一個完整的研發聚落，地點就在高鐵台南站旁邊，希望對新創研發有興趣的年輕朋友或廠商，到這裡來找到自己發展機會。（編輯：李亨山）1081216