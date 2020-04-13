台積電收黑 台股跌58點失守10100點

（中央社記者吳家豪台北13日電）台股今天盤中雖一度翻紅，但面臨前波跳空缺口反壓，加上權值股台積電收在5日線之下，指數終場下跌58.39點，失守5日線和10100點大關；分析師認為，若台積電展望保守，台股可能持續橫向整理。

台股今天小幅開低，早盤一度翻紅上漲逾20點，以中小型電子股表現較活躍，隨著台積電等權值股走低，指數震盪翻黑，跌破5日線約10102點及10100點整數大關，終場收在10099.22點，下跌58.39點，跌幅0.57%，成交值新台幣1183.58億元。電子股跌0.38%，金融股跌0.98%。

台積電盤中最高來到281.5元，午盤後翻黑，收在278.5元，下跌0.36%，跌破5日線，成交量約2.21萬張；鴻海跌1.08%，收73.1元；股王大立光收平盤3685元。

鴻海集團旗下面板廠群創傳出接獲三星LCD大單，今天股價上漲2.3%，收在6.23元，成交量超過18.82萬張。其他熱門股包括印刷電路板（PCB）廠欣興、金像電分別上漲1.57%、1.52%，收35.55元、26.8元。

國泰證期顧問處經理蔡明翰說，3月13日殺盤出現較大的跳空缺口，當天成交量高達3000億元，雖然台股已來到萬點之上，但目前成交量縮減，難以挑戰上方缺口反壓。本週台積電將舉辦法人說明會，預期很難釋出利多，後續展望應偏保守。

蔡明翰指出，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情雖升溫，但股市對疫情反應已明顯鈍化，台股中長線偏多方格局。不過，本週美股將有金融股公布財報及展望，美股強勢反彈格局可能告一段落，轉為震盪，若台積電展望保守，可能對台股帶來一定壓力，應會維持橫向整理。（編輯：張均懋）1090413