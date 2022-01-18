台積電拉回電子股走堅 台股力守18500點

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（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股因馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）紀念日休市一天，台股今天開盤震盪後數度翻紅；台積電拉回整理，電子權值股平盤上走穩，大盤力守18500點。法人表示，外資是否持續看多台積電並加碼，攸關台股封關前表現。

台股早盤最低來到18479.88點，下跌45.56點，之後跌幅收斂數度翻紅，大盤站穩5日線約18445點，力拚守在18500點整數關卡之上。

台積電開盤走勢拉回，最低來到674元，下跌1.31%，市值力守新台幣17.5兆元；聯發科、鴻海、聯電等電子權值股平盤上走穩。

法人指出，台股17日在台積電和主要電子權值股支撐下持續墊高，外資連續5個交易日買超拉抬台積電，台積電占大盤權重超過2成，外資是否持續看多台積電並持續加碼，攸關台股封關前表現。（編輯：楊蘭軒）1110118