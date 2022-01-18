更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300

台積電拉回電子股走堅 台股力守18500點

2022/1/18 09:18（1/18 09:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股18日開盤震盪後數度翻紅，大盤力守18500點。（中央社檔案照片）
台股18日開盤震盪後數度翻紅，大盤力守18500點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）美股因馬丁路德金恩（Martin Luther King Jr.）紀念日休市一天，台股今天開盤震盪後數度翻紅；台積電拉回整理，電子權值股平盤上走穩，大盤力守18500點。法人表示，外資是否持續看多台積電並加碼，攸關台股封關前表現。

台股早盤最低來到18479.88點，下跌45.56點，之後跌幅收斂數度翻紅，大盤站穩5日線約18445點，力拚守在18500點整數關卡之上。

台積電開盤走勢拉回，最低來到674元，下跌1.31%，市值力守新台幣17.5兆元；聯發科、鴻海、聯電等電子權值股平盤上走穩。

法人指出，台股17日在台積電和主要電子權值股支撐下持續墊高，外資連續5個交易日買超拉抬台積電，台積電占大盤權重超過2成，外資是否持續看多台積電並持續加碼，攸關台股封關前表現。（編輯：楊蘭軒）1110118

延伸閱讀
台積電今年來市值增1036億美元 居全球10大廠之冠台股挑戰18619點新高 法人：看台積電概念與金融股證交所：券商資安升級若未完成 客戶1/24前須改密碼台股早盤走勢震盪 多空激戰18400關卡台股小幅反彈後翻黑 失守18200點關卡權值股無力 台股收跌54點季線、萬七關卡失守
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀