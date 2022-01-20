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Speedtest：中華電5G網速全台第一

2022/1/20 11:59
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（中央社記者江明晏台北20日電）國際測速品牌Ookla旗下網站Speedtest今天公布台灣行動網速量測報告，中華電獲2021下半年台灣「5G網速第一名」（Fastest 5G）及2021下半年台灣「行動最快網路」兩項大獎。

中華電信行繼2021上半年取得Speedtest「台灣5G網速第一」及下半年取得Opensignal 「5G下載網速第一」後，國際測速品牌Ookla旗下網站Speedtest於今天公布台灣Speedtest Award行動網速量測報告。

中華電信再獲得2021下半年台灣「5G網速第一名」（Fastest 5G）及2021下半年台灣「行動最快網路」（Fastest Mobile Network）兩項大獎。

Speedtest此次廣泛收集80餘萬樣本數量測，中華電信「5G網速」下載中位數速度直飆427.88Mbps。同時，中華電信客戶不論手持iPhone或Android （含Samsung）手機，依據此次公布的量測資料，都可在中華電信網路享受到最高「5G網速」和最快「行動網速」。

中華電信表示，5G持續建設有成，展現中華電信擁有行動最大獨立頻寬和最多行動基地台優勢，持續投入行動網路建設與技術升級（含5G）。

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中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信作為國內電信龍頭，5G基地台已提前達標，超越1萬2000台，今年將持續建設擴大行動網路涵蓋。中華電信擁有5G最大連續頻寬區塊、最佳涵蓋及最多基地台，再以5G C-RAN機房集中維運及大數據精準建設的技術工法，持續加速及加量建設5G。

中華電信網路分公司總經理簡志誠表示，中華電信連續囊括2021下半年國際雙認證機構5G網速第一（Speedtest和Opensignal），成績領先全台，中華電信將持續擴大全台5G通信涵蓋。（編輯：郭無患）1110120

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