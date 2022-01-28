經部定案111年綠能躉購費率 光電平均降幅僅0.3%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北28日電）經濟部今天公告「111年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，與草案相比，太陽光電規則變動最大，除躉購費率從1年3期改回1年2期，小型屋頂型費率也予以緩降，並加強電力網等額外費率，整體光電費率平均降幅僅0.3%。

111年度各類再生能源電能躉購費率細節，多數皆與去年底釋出的草案相同，主要變動在於太陽光電，躉購費率恢復為1年2期，按容量級距區分費率，躉購費率介於每度新台幣3.8680元至5.8952元。

另外，考量國內疫情，小型屋頂型費率予以緩降；有關加強電力網、特高壓升壓站與輸電線路及併網工程等成本費用，依據台電收取態樣及費用規範，也訂定各項額外費率，以反映案場併網成本及差異性。

經濟部能源局指出，若將公告的上限費率加計屋頂型併網工程費用的額外費率後，111年度太陽光電所有類別級距第1期躉購費率較110年度第4季相比，平均降幅僅為0.3%，變動幅度極小。

小水力發電躉購費率也略有調整，不及2MW部分，躉購費率調升為每度4.1539元；2MW以上部分，維持與草案相同，每度2.8599元。能源局說明，為了反映近年枯水期影響發電的現象，因此適度調整年售電量參數，使得費率有所調升。

其餘皆與草案相同，地熱發電區分躉購容量級距，增訂不及2MW容量級距，躉購費率每度5.7736元，2MW以上部分，每度5.1956元。生質能發電部分，無厭氧消化設備類別的躉購費率為每度2.8066元；生質能有厭氧消化設備部分，每度5.1842元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

廢棄物發電部分，「農業廢棄物」躉購費率每度5.1407元；一般及一般事業廢棄物，每度3.9482元。海洋能發電部分，躉購費率每度7.3200元。

其他獎勵機制也照舊，包含新增地熱及小水力的原民利益共享機制、台東地區納入太陽光電區域加成機制、太陽光電結合儲能系統費率適用條文外，其他如離島加成、階梯式費率、太陽光電的高效能模組加成、區域加成等110年度獎勵措施，均予延續。（編輯：潘羿菁）1110128