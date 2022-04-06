原能會同意核二廠2號機併聯 機組將逐步升載

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北6日電）台電今天中午向原能會提出核二廠2號機再起動後併聯申請，原能會表示，已於下午3時45分同意併聯申請，機組將逐步升載至滿載運轉，過程中要求電廠持續加強監測先前未符規範的爐水水質參數變化。

核二廠2號機3月30日獲原能會同意大修後起動運轉，但在併聯前測試過程中，電廠因反應爐冷卻水質未符合要求，已停機處理。原能會已於今天中午收到台電提出的核二廠2號機再起動後併聯申請。

原能會下午發布即時資訊表示，經審查相關申請文件，並整合視察員於機組起動至併聯前階段各項測試作業的現場查證結果，確認機組運作狀態符合併聯要求，於下午3時45分同意併聯申請。

原能會說明，機組於首次併聯後將逐步升載、並進行相關測試及檢查，期間因執行必要的測試與調整作業，機組會再次解聯及併聯，配合相關作業機組功率有所升降，屬正常情形，機組完成所有作業後將升載至滿載運轉。

原能會表示，仍將持續加強監督機組併聯及後續運轉作業，並要求電廠加強監測爐水水質參數變化的趨勢，會查證確認電廠相關作業依規定執行。

此外，因應COVID-19疫情變化，於機組併聯及升載運轉期間，原能會也要求核二廠落實執行各項防疫措施、並適時滾動檢討，避免影響機組正常運作。（編輯：翟思嘉）1110406