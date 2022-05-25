台股盤中漲逾百點挑戰16100點 法人：震盪盤堅

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（中央社記者賴言曦台北25日電）台股今天在電子、航運止跌反彈下，盤中上漲逾百點，最高達16096.36點，逼近16100點關卡。法人指出，看好後續股東會、除息行情將持續帶動台股震盪盤堅。

截至10時40分，台股加權指數來到16059.89點，上漲96.26點，漲幅0.6%，成交值約新台幣1016億元。電子股漲逾1%，金融股下跌約0.5%。

蘋果要求組裝廠擴增非中國大陸產能，使台積電、鴻海、大立光等台廠地位更穩固，相關題材帶動電子股走穩，盤中大立光、台積電、聯發科、鴻海等指標股漲幅均超過1%。

航運股方面，台驊董事長顏益財看好今年航運業景氣，認為後市雖然「烏雲密佈」，但仍可定調為「順風順水」，帶動航運股早盤齊揚，不過盤中賣壓湧現，貨櫃三雄漲跌互見，回到平盤附近整理。

金管會主委黃天牧昨天談到防疫保單議題時表示，不會替保險業止血，該賠就要賠，保險公司要止血需自行去增資；金融股今天表現疲軟，開發金盤中跌逾2%，國泰金、富邦金、元大金、新光金跌幅超過1%。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時指出，台股今天呈現回穩反彈格局，後續股東會、除息行情預料將持續帶動台股震盪盤堅。

投顧法人認為，台股近期反覆築底，仍是跌深反彈格局，如果要突破月線16211點反壓，預估成交量能須放大至2500億元以上才有機會。（編輯：張良知）1110525