鴻海明年拚低軌衛星運行 車用半導體2024年量產

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，明年或許可看到鴻海低軌衛星運行，車用半導體新品將於2024年量產，2025年要成為首家提供不缺料供應能力的電子代工服務廠與車用次系統廠。

鴻海今天上午在新北市土城虎躍廠舉行股東常會，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫，安排社交距離間隔座位，經營團隊與出席股東採取視訊連線方式。股東會準時9時開始，約10時25分結束，通過每股配息新台幣5.2元，也順利全面改選董事，並通過旗下富智康子公司Bharat FIH Limited申請印度掛牌上市案。

展望未來3年營運，劉揚偉指出，過去3年鴻海在電動車領域已完成0到1的建設布局，他重申到2025年，鴻海集團將取全球電動車5%市占率、營收規模拚新台幣1兆元規模，預估鴻海整車年生產規模可到50萬輛到75萬輛。

他指出，去年和今年鴻海集團在電動車領域資本支出約5億美元。

在半導體領域，劉揚偉指出，鴻海集團持續強化車用半導體，包括與車廠合作開發車用微控制器（MCU）、系統單晶片（SoC）、以及電源管理晶片，鴻海研究院持續投入在未來5到7年的次世代技術；他指出，目前鴻海集團有2家8吋晶圓廠和1家6吋廠，未來會與電動車應用密切結合，確保車用半導體產能，可因應電動車量產速度。

劉揚偉指出，鴻海集團在微控制器、光達元件OPA LiDAR、1200V/800A功率模組將在2024年量產，以及1200V第三代半導體碳化矽（SiC）元件將陸續用於集團車載充電器、充電樁與直流變壓器等。

他說，鴻海集團目標在2025年，車上所使用的小IC，都可以有鴻海自有的方案提供客戶選擇，成為首家提供不缺料供應能力的電子代工服務（EMS）廠與車用次系統廠。

在新世代通訊領域，鴻海已開始布局B5G（Beyond 5G）相關衛星通訊，劉揚偉向出席小股東形容，或許明年就可以看到鴻海低軌衛星在上空運行。

展望毛利率走勢，劉揚偉重申，到2025年集團毛利率目標朝向10%不變，持續有信心達標。

有小股東問及對過去3年經營心得，劉揚偉表示，身為台灣營收最大集團公司董事長，「能為台灣產業做些什麼」是念茲在茲的事情；以往外界對鴻海較陌生，儘管目前鴻海積極推動電動車與MIH聯盟，不過產業界還有些許考量，「有些公司選擇不加入」，希望未加入廠商可看到鴻海集團的努力，為台灣電動車產業未來努力，是他最想做的事情。（編輯：楊蘭軒）1110531