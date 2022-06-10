王美花視察台中港離岸風電專區 肯定業者投資台灣

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經濟部長王美花（右5）10日視察台中港離岸風電產業專區，參訪天力、永冠、西門子歌美颯、維特斯等業者廠房及生產設備，肯定業者投資台灣離岸風電產業。（經濟部提供）中央社記者曾智怡傳真 111年6月10日

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（中央社記者曾智怡台北10日電）經濟部長王美花今天視察台中港離岸風電產業專區，參訪天力、永冠、西門子歌美颯、維特斯等業者廠房及生產設備，肯定業者投資台灣離岸風電產業，帶動減碳、就業、投資等效益，盼及早建立國內供應能量，提高台灣能源自主程度。

經濟部透過新聞稿表示，王美花首站訪視亞太地區（中國以外）首座離岸風力機葉片供應商天力公司，生產歐洲風機商在亞洲最大的葉片，目前順利逐步量產；接著參訪生產各項風力機鑄件的綠色鑄造廠的永冠公司。

隨後分別造訪西門子歌美颯（SGRE）、維特斯（Vestas）兩家歐洲系統廠商，在亞太地區設立的首座機艙組裝廠。

經濟部表示，王美花訪視過程中，除與各廠業者溝通討論，也勉勵業者持續努力，期許在政府明確的綠能發展目標及良好的推動基礎上，能及早建立國內離岸風電自主供應能量。

台灣海峽具備豐沛的離岸風力資源，離岸風電是台灣實現淨零排放重要電力來源之一，政府推動能源轉型，規劃於2025年以前完成5.7GW離岸風電設置，透過風場開發帶動離岸風電產業發展。

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王美花表示，政府除將透過政策協助產業升級轉型，更將積極打造台中港成為亞太地區風力機製造樞紐，輔導台灣業者切入國際供應鏈，並與相關單位合作，完善基礎建設，成為國際大廠布局亞太市場的優先選擇。

經濟部指出，目前台北港、台中港、興達港已逐漸形塑產業聚落，並成功吸引西門子歌美颯、維特斯在台設廠，可大幅降低業者的運輸風險及時間成本，更帶動周邊各項零組件製造商機。（編輯：林興盟）1110610