監院指地熱發電嚴重落後 經部：訂專章加速推動

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（中央社記者鄭鴻達台北17日電）對於監察院認為經濟部推動地熱發電進度嚴重落後，經濟部今天表示，已訂定獎勵辦法及增訂地熱專章等機制，加速推動地熱發電開發。

監察院今天發布新聞稿指出，「再生能源發展條例」設定地熱推廣目標在110年應達160MW及114年達200MW，然經調查，110年併網發電雖增加為4.5MW，距年度目標甚遠，經濟部在目標管理方面確有違失，應予檢討改進。

經濟部說明，配合台灣能源轉型再生能源發展及淨零碳規劃，建構友善再生能源發展環境，已推動設置程序簡化、合理躉購級距及原民地區利益分享等措施，未來將成立地熱單一服務窗口，並配合地熱發電特性，制定地熱專章，加速地熱推動設置。

經濟部強調，延續宜蘭清水地熱MW電廠成功經驗並精進簡化既有行政程序，推動修正「再生能源發展條例」，增訂地熱專章，呼應當前地熱開發需求，後續將儘速辦理預告作業。

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經濟部說明，為分攤業者探勘風險，已於111年5月20日公告「地熱能發電示範獎勵辦法」，獎勵項目包括地質、地球物理、地球化學等地表調查及鑽鑿、套管、產能測試等，提供每案獎勵經費上限為新台幣1億元，並以業者探勘費用50%為獎勵上限。

經濟部強調，透過獎勵辦法要求受獎勵者提供地熱探勘資料，並彙整於地熱探勘資訊平台供地熱業者參考，未來將藉增訂地熱專章，明定地熱業者提供探勘資料的義務，以完備國內地熱整體潛能資訊，協助地熱發展。（編輯：張均懋）1110617