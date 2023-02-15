接軌國際 金管會今年將推銀行資本計算新規範

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（中央社記者謝方娪台北14日電）為接軌國際規範、強化本國銀行風險能力，金管會預計今年第1季發布銀行自有資本及風險性資產計算方法和說明的暫行版本，並請銀行試算相關影響後，金管會將在第3季發布正式修正規定。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，巴塞爾銀行監理委員會（BCBS）2017年已發布巴塞爾資本協定三危機後改革文件最終版，為接軌國際相關規範、強化本國銀行風險能力，金管會將在今年第1季發布銀行自有資本及風險性資產計算方法和說明的暫行版本。

銀行自有資本及風險性資產計算方法和說明的暫行版本，將納入巴塞爾資本協定三危機後改革文件最終版的相關規範，同時將修正信用風險標準法、內部評等法（IRB法）及作業風險等相關規定。

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為讓銀行及早因應準備、並讓採行IRB法的銀行可進行相關準備工作，金管會預計今年第1季對外公布和說明此暫行版本，並在發布後請本國銀行進行相關試算、評估整體影響並提供修正建議，金管會將在第3季正式發布修正規定。

根據金管會統計，截至2022年第3季底止，整體本國銀行平均資本適足率為14.01%，高於10.5%的法定最低要求，顯示本國銀行整體資本適足率相當充裕、相關業務推動動能無虞。（編輯：潘羿菁）1120214