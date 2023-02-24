台股爆量殺尾盤跌111點 法人：MSCI權重調整影

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台股今天上下震盪超過210點，尾盤最後一筆爆480億元沉重賣壓，電子權值股下殺，終場指數收在今天最低點15503.79點，下跌111.62點，失守短期均線。

法人表示，台股今天殺尾盤主要是 MSCI MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？ MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。

當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。 資料來源：大昌證券 看更多 關閉 權重調整生效影響，限空令解除影響不大，3月需關注電子股走勢以及基本面。

金管會解除限空令等穩定股市措施，取消個股當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日平盤下禁空限制，至於國安基金暫無退場規劃。

另外，指數編纂公司MSCI（明晟）日前公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股不變，全球小型指數新增八方雲集等10檔，沒有任何成分股遭刪除，調整結果今天收盤生效。

限空令解除加上MSCI權重調整，台股今天走勢震盪，上下波動幅度超過210點，尾盤電子權值股下殺，大盤最後一筆爆出480億元沉重賣壓，電子股最後一筆賣壓也近302億元，拖累台股終場拉出一根黑K棒，不僅失守15700點和15600點整數關卡，也失守5日、10日和月線等短期均線。

終場加權指數收在今天最低點15503.79點，下跌111.62點，跌幅0.71%，量能放大來到新台幣2861.62億元，加計盤後2891.56億元，電子股終場下挫1.03%，金融股小跌0.2%，航運股震盪終場小漲0.39%。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超89.12億元，其中自營商賣超20.42億元，投信買超11.7億元，外資及陸資賣超80.4億元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，台股今天尾盤最後一筆爆量賣壓，影響加權指數約百點，主要是受到MSCI權重調整盤後生效影響，至於限空令解除對台股今天走勢影響不大，主要是政府判斷股市系統性風險低，市場信心夠，讓市場回歸正常交易機制。

展望3月台股，儲祥生指出，台股基本面雖仍保守，不過市場預期下半年景氣可回溫，部分傳產個股漲幅過大，須留意風險。（編輯：張均懋）1120224