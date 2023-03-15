陽明員工酬勞23.29億元 「年中」獎金每人約134萬

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陽明海運2022年稅後淨利新台幣1806億元，計劃提撥員工酬勞約23.29億元，若以陽明員工數約1739人推算，每人可領近134萬元。（陽明提供）

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（中央社記者賴言曦台北15日電）陽明海運2022年稅後淨利新台幣1806億元，計劃提撥員工酬勞約23.29億元，若以陽明員工數約1739人推算，每人可領近134萬元，以月薪平均5萬元計，每名員工「年中」獎金約26到27個月。

陽明海運2022年稅後盈餘1806億元、年增9.32%，每股稅後淨利（EPS）51.71元，根據陽明公司章程，獲利至少應提撥1%為員工酬勞，陽明計劃提撥23.29億元，金額居貨櫃3雄之冠。

長榮海運14日公布員工酬勞，去年稅後淨利為3342.01億元、年增39.82%，每股稅後盈餘（EPS）87.07元，員工酬勞將發放19.18億元，以公司近3100名員工、平均月薪6萬元估算，每名員工「年中」獎金可望再拿到10至11個月。（編輯：郭無患）1120315