台積電642元創波段高 台股上漲126點站上萬八

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）美科技股強勢，帶動台積電漲2.39%收642元創波段高點，台股終場在電子小反彈下，站上萬八關卡，收在18002.62點，上漲126.79點。

美科技股強勢，費城半導體指數勁揚1.54%，人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD）均創收盤新高，台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾2%站波段高點，微軟（Microsoft）市值盤中首度突破3兆美元大關，繼蘋果（Apple）之後成為史上第2家市值超過3兆美元的企業，帶動台股今天走揚。

大盤數度觸及萬八大關，午盤最高18014.26點，上漲138.43點，創2022年3月初以來波段高點，尾盤電子小反彈，站上萬八。

終場加權指數收在18002.62點，上漲126.79點，漲幅0.71%，成交值新台幣2934.87億元，電子股今天終場漲1.12%，金融小漲0.16%，航運股跌0.88%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群翻黑跌0.36%，代表中小型股的櫃買OTC指數翻黑跌0.33%。（編輯：楊凱翔）1130125