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內政部推手機綁自然人憑證 先開放繳納地價稅

最新更新：2019/10/23 18:31

（中央社記者侯姿瑩台北23日電）人手一機行動網路世代來臨，內政部也推出手機等行動裝置可綁定自然人憑證。內政部今天表示，只要下載APP，就可用手機申辦政府服務；11月繳納地價稅率先開放使用，未來將持續擴大服務。

內政部傍晚發布新聞稿表示，過去使用自然人憑證都須仰賴讀卡機，但隨著人手一機行動網路世代來臨，內政部順勢推出手機等行動裝置可綁定自然人憑證。只要下載APP，並以指紋或臉部等生物辨識方式驗證，就可用手機申辦政府服務；11月繳納地價稅率先開放使用，未來也將陸續開放其他網路申辦項目使用。

內政部指出，這次推出的「TAIWAN FidO台灣行動身分識別」服務，能提供安全且便利的登入方式，民眾使用自然人憑證註冊完成後，手機即可以儲存在裝置內的指紋或臉部等生物特徵，進行身分驗證，驗證成功後即可登入，使用多項政府提供的服務。

內政部表示，為確保個人隱私的安全性，目前第一階段只開放支援使用生物辨識的手機，手機也須設定個人的指紋或臉部生物特徵，才能進行使用。

內政部說明，首次使用的民眾，先須在手機下載「T-FidO」APP，其次使用電腦到「台灣行動身分識別平台」（https://fido.moi.gov.tw/）以自然人憑證登入註冊，電腦即會顯示專屬QR code，接著再用手機APP掃描QR code，即完成手機綁定憑證。

綁定後，未來即可免插卡、免帳號密碼，可透過手機「T-FidO」APP，登入使用各個介接此服務的政府機關網站，申辦各項服務。

內政部進一步指出，今年11月繳納地價稅已率先介接這項服務，未來也將陸續開放其他網路申辦項目使用這項服務。明年5月繳納綜合所得稅時，財政部也預計將介接這項服務。

內政部也強調，政府不會藉這項服務取得民眾的生物特徵值。民眾登入進行生物特徵驗證時，只是利用民眾原本儲存於手機內部的臉部或指紋，確認為本人後，才啟動後續的驗證機制，呼籲民眾放心。（編輯：趙蔚蘭）1081023

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