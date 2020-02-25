積極防武漢肺炎 流感疫情下探創單週新低

（中央社記者陳偉婷台北25日電）台灣流感再添10人死亡，其中一人年僅29歲，發病後10天過世。所幸流感疫情持續下探，單週門急診人次創近5年新低，且重症僅9人，防疫醫師推估可能與民眾積極防範武漢肺炎有關。

衛生福利部疾病管制署今天下午在疫情週報公布，國內流感疫情持續下降，上週（2月16日至2月22日）門急診類流感就診共5萬2135人次，較前一週下降14.7%。不過，近期氣溫變化大，目前社區仍有流感病毒活動。

疾管署防疫醫師林詠青在記者會表示，上週門急診就診人次為近5年單週新低，重症新增人數僅9人，也創新低。可能原因包含距離流感最高峰的過年期間已久，且近期民眾因為防範武漢肺炎，都有做好個人衛生工作有關。

雖然流感疫情下探，但林詠青指出，上週新增10例經審查與流感相關死亡，年齡介於29歲到92歲，都有慢性病，且都沒有打流感疫苗。其中9人是H1N1，1人染B流。

其中最年輕的死亡個案為29歲女性，有糖尿病和高血壓，1月下旬出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，就醫發現有雙側肺炎，且腎臟功能不是很好，有洗腎，呼吸衰竭愈來愈嚴重，送加護病房治療，但恢復狀況不好。她住院後7天、發病後的10天不幸過世。

林詠青說，慢性病為流感重症、死亡高風險群，現在流感疫苗剩下7.1萬劑，符合資格民眾應把握機會儘速施打。

此外，各級學校已陸續開學，林詠青說，開學後師生間互動頻率增加，且全年都有腸病毒傳播風險，若未做好防護措施，傳染病很容易藉機傳播並造成群聚感染，且可能透過學生將病毒帶回家中，傳染給家中其他成員。

各級學校應提供充足完善的洗手設備，保持教室的清潔與通風，於需要時進行全面環境清掃及消毒工作，並隨時關心留意學生的身體狀況，並依規定進行傳染病通報，避免疫情擴散。

本週適逢二二八連續假期，疾管署呼籲，民眾應加強落實正確勤洗手、呼吸道衛生及咳嗽禮節，以及生病在家休息等良好衛生習慣，避免讓傳染病有機可乘。（編輯：管中維）1090225