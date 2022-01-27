朱鳳蓮講客語盼交流 客委會：歡迎來感受自由民主

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（中央社記者張雄風台北27日電）有關國台辦發言人朱鳳蓮於26日例行記者會上以客語表達期盼訪台與客家鄉親交流一事，客家委員會今天表示，歡迎朱鳳蓮放下既有意識型態、來台感受台灣的多元文化及民主人權。

根據客家委員會今天發布的新聞稿，副主委員鍾孔炤表示，台灣作為一個多元包容的民主國家，客家與原住民、閩南等各個族群都在這塊土地上共同打拼成長，「歡迎朱鳳蓮女士放下既有意識形態，來台感受台灣自由奔放的多元文化以及民主人權的普世價值。」

至於朱鳳蓮提到「國家語言發展法」存有去中國化的目的，鍾孔炤指出，「國家語言發展法」顯示台灣尊重及保障每一個族群保有自己的語言及文化，每一個族群都可以大聲說出自己的母語，自由平等的讓不同族群文化也得以在這塊土地上多元綻放，這正是台灣社會在民主發展過程中不可或缺的核心價值。

鍾孔炤強調，「這與去中國化完全無關」；對任何少數族群還有地區，用打壓、迫害等違反人權的方式，做語言還有思想教育，強加意識形態，台灣人民不會認同也不能接受。

鍾孔炤提到，客委會最近努力推動「客家語言發展法」立法，也是希望讓更多人認識自己的母語與文化，以身為客家族群為榮。

至於朱鳳蓮在記者會上以客語表達問候，強調桃園、新竹、苗栗及高屏等地的客家鄉親都能聽得懂一事，鍾孔炤認為「講同樣的語言，不代表就是一家人」，語言僅是溝通的工具，語言相通不代表意識形態及價值觀相同。

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鍾孔炤再次強調，台灣是一個多元社會，即使是客語也分四縣、海陸、大埔、饒平、詔安等不同腔調；原住民族語言也同樣豐富精彩，語言相通或許可以縮短彼此距離，但文化的多樣性必須親身體會。

鍾孔炤說，明年客委會與桃園市政府即將共同舉辦「第一屆世界客家博覽會」，邀請世界各國的客家鄉親可以來到台灣共同參與，客委會也跟陸委會立場相同，歡迎朱鳳蓮拋下成見與意識形態，親自來台灣走訪，感受不一樣的客家，以及台灣豐富多元的族群文化。（編輯：陳清芳）1110127