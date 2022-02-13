因疫情無法參加個人賽 全國學生音樂賽規劃補辦

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（中央社記者許秩維台北13日電）教育部近日公告，全國學生音樂比賽如在2級疫情警戒期間，且場館或學校未停課或關閉下，將於3月起如期舉行；如有學生因疫情無法參加個人組比賽，將另辦補賽。

全國學生音樂比賽攸關學生升學權益，教育部近日發函指出，因應近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發展變化，為保障參賽學生身體健康，維護競賽辦理品質，將採強化防疫措施辦理。

教育部提到，競賽辦理期間，與會人員應彼此保持社交距離，並全程佩戴口罩；吹奏類學生可於演出時暫免佩戴口罩，演出結束後仍應依規定戴口罩。

為加強防疫，教育部指出，學生如確診COVID-19或為居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理者，禁止參加競賽；比賽當天複檢後仍發燒者，也不得參賽；有確診案例停課的學校或學校所屬縣市提升至3級疫情警戒，同樣也不得參賽。

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如學生因疫情而無法參賽，教育部表示，個人組部分，將等賽程辦理完畢後，另行辦理1次補賽；團體組則會頒發決賽參賽資格證明書（視同競賽成績優等獎狀）；如競賽類組超過1/2團隊無法參賽，將另行公告因應措施。

教育部提醒，參賽學生應使用個人專屬樂器，禁止使用共同樂器（如吹嘴），也禁止於競賽舞台上清理樂器；各競賽禁止共用化妝品，會場室內及戶外皆不開放化妝或補妝；專責人員將於學生上、下舞台前，以酒精進行手部消毒。（編輯：張雅淨）1110213