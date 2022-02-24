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經濟防疫新模式 陳時中促設防疫長自主應變

2022/2/24 16:43
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（中央社記者江慧珺、陳婕翎、張茗喧台北24日電）指揮中心指揮官陳時中今天說，各單位應該要有類似「防疫長」的人，主責防疫與聯繫事宜，發生疫情時自主應變速度更快，可讓經濟防疫新模式進行順利。

行政院發言人羅秉成在行政院院會後記者會轉述，疫情趨緩，國內開始討論「經濟與防疫並存」新模式，行政院長蘇貞昌要求，各部會公私部門都要有防疫專責人員，如防疫長，負責緊盯宣導督導防疫做到位。

陳時中在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上說明，疫情緊張時都在比速度，從過去抗疫經驗觀察，有些企業自主管理佳，落實分流分艙，且員工健康監測也做得非常好，有疫情發生時，疫調匡列速度就快。

陳時中說，去年起就強調防疫自主應變能力，現在疫情趨緩管制措施放寬時，無論是個人、企業或各主管機關，自主應變能力更重要，都應該要有專責的人負責聯繫與掌控內部防疫情況，因應疫情的速度會變快，經濟防疫新模式才能走得順利。

在個人方面，陳時中說，國人防疫意識非常好，只是要更加推廣、加強。疫情期間有些被匡列或確診者，會主動通知接觸者，接觸者自行以家用快篩檢測，快篩陽性再到醫院PCR採檢確診，速度會比疫調匡列快。

陳時中提到，特別是Omicron變異株傳播速度快，大約1.5天就會傳到第2波，若民眾防疫意識高，甚至有人快篩陰性但症狀持續，也會再次快篩；目前家用快篩供應無虞，自行採檢加快防疫速度，即便只有差1天，對於疫情控制就差很多。

陳時中也舉例，先前台北的勤業眾信會計師事務所與日月光高雄廠出現確診個案，企業管理非常好，快速掌握名冊，迅速配合快篩與匡列，整體疫情就穩定、安心。

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陳時中強調，未來全民自主應變，加上各層級分層負責，是經濟防疫新模式的步驟，因此有類似防疫長的概念，各單位有主責人掌握疫情與做為聯繫對口，並要經過完整訓練，之後也會訂定相關指引，分層將責任擔起來，對防疫幫助很大。

國內步入經濟防疫新模式，大眾運輸工具內也將於3月開放飲食，媒體問及是否有相關配套。陳時中說，未飲食時將口罩戴起來，且最好勿與旁邊的人同時進食。（編輯：管中維）1110224

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