環保署：中小企業碳盤查指引 預計本週公布

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（中央社記者張雄風台北16日電）行政院環境保護署今天表示，預計本週將會公布中小企業碳盤查指引，供中小企業在自主計算減碳時能有依據，並將在6月起陸續召開說明會，協助對盤查仍有疑問的業者。

立法院上週審查「溫室氣體減量及管理法」修正草案，已完成初審，將法案名稱改為「氣候變遷因應法」，行政院版條文共62條，保留26條。其中第21條討論碳盤查、管理，因委員提議新增溫室氣體排放量管理計畫而予以保留。

環保署環境衛生及毒物管理處長蔡玲儀接受媒體訪問表示，其實立委對於盤查、登錄管理大致上都有共識；現行針對287家排碳大戶已經有相關指引，但因為全球減碳趨勢，國際供應鏈意識到要減碳，國內中小企業需要配合，但面臨最大的問題，第一個是不會算，第二是算出來後，是否一定要交給查驗機構驗證。

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蔡玲儀指出，首先在指引部分，簡化內容協助中小企業能自主性盤查；另外，也不是所有企業都必須找查驗機構，如果企業只是需要自主減量，不一定需要透過查驗機構；但若是供應鏈有要求的企業，才會需要通過查驗。

蔡玲儀提到，經濟部工業局、環保署都有碳排放（盤查）計算器，其實內容相同，企業僅須依照指引，就可以完成自主盤查；若是還有疑問，環保署預計6月起陸續召開說明會。（編輯：管中維）1110516