基隆輝瑞兒童疫苗30日集中開打 學齡前預約接種

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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市分配到5500劑輝瑞兒童疫苗，市府規劃30日起在學校為學生集中施打，首先安排武崙國小與市立安樂高中學生接種，至於學齡前孩童，則由10家醫療院所或診所專診預約施打。

基隆市長林右昌今天下午透過新聞稿表示，中央撥發的輝瑞兒童疫苗早上送抵基隆市，這梯次分配到550瓶可施打5500劑，大概月底會有第2批3500劑疫苗，市府規劃30日在學校為學生集中施打，首先安排為武崙國小與市立安樂高中施打。

林右昌說，這次施打對象是5歲至11歲兒童第1劑，及12歲至17歲學生追加劑即第3劑，考量接種安全，避免誤打或重複施打，將在學校集中施打，至於學齡前孩童則規劃在30日開打，基隆市有10家醫療院所或診所開放預約時段。

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衛生局表示，私幼或未就學但年滿5歲孩童，可持意願書到基隆市10家孩童專診預約施打，校園集中施打結束後，未完成施打疫苗的孩童，可持由學校發的補種單，到合約醫療院所施打疫苗。

10家合約醫療院所分別為信義區衛生福利部基隆醫院，中正區博群診所、中山區至誠診所，七堵區紀醫師診所，暖暖區碇內診所，仁愛區王孟俊診所、仁祥診所、仁愛診所，安樂區李偉華耳鼻喉科診所、李卓為診所。（編輯：張銘坤）1110524