分科測驗114學年度加考數乙 潘文忠尊重招聯會

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（中央社記者陳至中台北8日電）大學招聯會日前決議，114學年度分科測驗加考「數乙」，教育部長潘文忠今天說，尊重招聯會的決議，希望大學相關校系審慎思考是否參採，高中也要提早準備課程計畫。

111學年度起，大學指定科目考試（指考）轉型為分科測驗，不再考國文、英文、數乙等科，部分家長團體憂心「一試定終身」，加上111學年度學測數A太難，使分科測驗加考數乙的呼聲再起。不過也有教育團體主張應減輕學生壓力，希望分科測驗維持現行科目。

大學招聯會7日發布新聞稿，決議於114學年度的分科測驗加考「數乙」，執行秘書王文俊解釋，主要是審酌過往增加考科，都必須3年前公告，避免影響已入學高中生的權益。

上述規定適用於今年8月入學高中的111學年度新生，也就是目前已就讀高中各年級的學生，都不受影響，分科測驗依然沒有「數乙」。

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前接受媒體聯訪，被問及部分家長團體主張應提早於112或113學年度加考「數乙」，潘文忠說，尊重招聯會的決議。

潘文忠表示，招聯會在民國110年就有做出原則決定要加考數乙，近期各界關切時程，招聯會審慎邀集大學、高中代表會商，考慮到大學的選才需求，以及高中階段的課程規劃、學生選課準備等，才做出於114學年度加考的決定。

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潘文忠解釋，招聯會的決議，符合重大考試變革須在3年前公布的慣例。教育部尊重之餘，也會請招聯會加強宣導，例如商管校系要審慎思考是否參採數乙；高中也要為111學年度入學的新生，及早規劃課程，維護學生的升學權益。

媒體追問，分科測驗是否可能再加考國文、英文？潘文忠說，108課綱到大學考招新制的變革，要到學生完成入學才是一個完整的段落。國、英加考等議題，之後會做全面性的評估和盤點。（編輯：卞金峰）1110608