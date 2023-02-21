無色異味難查 環保署以紅外線氣顯儀加強執法

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行政院環境保護署21日表示，透過紅外線氣顯儀，可增加民眾陳情異味時，查核成功的機率；預計將會對陳情件數較多的老、老舊工業區，如觀音工業區等，導入科技執法，讓民眾能夠有比較好的環境和生活品質。中央社記者張雄風攝 112年2月21日

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（中央社記者張雄風台北21日電）環保署今天表示，透過紅外線氣顯儀、水質採樣器等科技，增加民眾陳情異味時，查核成功的機率；今年預計將會針對陳情件數較多的老舊工業區，如觀音工業區等，導入科技執法。

大園工業區為營運40多年的老舊工業區，與住宅緊鄰、缺乏緩衝區。109年當地里長多次反映常聞到工業區飄出燒焦味、酸味或化學溶劑異味，行政院環境保護署於110年成立專案督察計畫。

環保署今天舉辦「水陸空3D監控工業區 改善環境品質」記者會。環境督察總隊北區督察大隊大隊長張乃仁表示，由於空氣中的異味肉眼不可視，而接獲民眾陳情，大隊趕到現場時也已經消散；透過如紅外線氣顯儀等設備，可以隨時監測，確定測染時間就排定稽查，抓得到違法情事的機會提高許多。

張乃仁指出，根據統計，大園工業區空污異味案件陳情數，109年為56件、110年37件、111年25件，呈逐年下降的趨勢。

除了空污之外，張乃仁說，由於大園工業區污水處理廠無法完全處理區內廢水，有47家廠商仍是自行排放至共同管溝，透過水質採樣器發現重金屬鉻數值明顯偏高，發現有一家收電渡廢液的處理廠，在未完成處理就排放，目前由桃園地檢署偵辦中。

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張乃仁表示，專案督察截至去年底，執行24家次查核，告發違規件數達13家次，「若是沒有科技執法，過去可能24家只能抓到1、2家」，目前民事罰鍰共計約新台幣120萬元，但刑事、不法利得等仍在估算中。

張乃仁呼籲，本次查核發現許多業者都有設污染防制設備，但卻沒有落實操作、管理；北區部分，今年會針對民眾陳情比較多的這些老、老舊工業區，如觀音工業區等，導入科技執法，並加強AI技術，讓民眾能夠有比較好的環境和生活品質。（編輯：陳政偉）1120221