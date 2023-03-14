科學家秘密基地展覽開跑 衛星互動式遊戲吸睛

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「科學家的秘密基地」科普展覽14日在國立台灣科學教育館開幕，圖為小學生在菲涅爾透鏡體驗區。中央社記者張璦攝 112年3月14日

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（中央社記者張璦台北14日電）國研院攜手太空中心與科教館舉辦為期3年的科普展覽，今天正式開幕，現場設有縮小型衛星地面接收站互動式遊戲，吸引小學生爭相體驗；國研院院長林法正表示，展覽透過遊戲方式，呈現國家級尖端科技，盼藉此提升全民科學素養。

國科會國家實驗研究院、國家太空中心與國立台灣科學教育館合作，在科教館8樓扇形展場舉辦總期程長達3年的「科學家的秘密基地」科普展覽，今天開幕。

林法正致詞指出，人才是發展科研工作的關鍵，國研院過去主要是協助大學生、碩博士生進入科學領域研究，但近年體會到，幫助中、小學生建立對科學的興趣、培養科學素養也非常重要，因此開始向下扎根。

他指出，尤其現在網路充斥假訊息，學生有了基本科學素養，就能擁有一定的識讀能力，希望透過這次科普展覽，把國家級研究機構的尖端科技，以互動式遊戲呈現出來，讓前來參觀的民眾收穫滿滿。

國家太空中心主任吳宗信表示，太空中心今年初轉型為「行政法人國家太空中心」，負責提升國家太空科技研發能力，執行國家太空政策與計畫，促進台灣太空活動及太空產業的發展。

他指出，其中一項很重要的業務，就是培育太空科技人才與推廣太空科學普及教育，而科普展覽是學生與一般大眾接觸太空科技的重要管道，這次與國研院及科教館合作，推動太空科普教育，希望可以提供民眾正確的太空知識。

開幕儀式結束後，林法正與吳宗信等人一同參觀展覽，展區陳設包含儀科中心的多媒體拼圖遊戲以及菲涅爾透鏡體驗區，海洋中心的國家級研究船舶「勵進研究船」航跡圖，科政中心的答題遊戲，國網中心的AI超級電腦「台灣杉二號」實體模型。

太空中心則在展場安裝了縮小型衛星地面接收站，以及福爾摩沙一、二、三、五、七號等比例縮小的衛星模型，可由觀展民眾擔任地面接收站操控員，親手透過搖桿，搖控地面接收站的天線盤面角度，對準高掛的福爾摩沙衛星，即可接收來自人造衛星的訊息，吸引現場許多小學生體驗。（編輯：郭無患）1120314

「科學家的秘密基地」科普展覽14日開幕，國家太空中心在展場安裝了縮小型衛星地面接收站，可由觀展民眾親手搖桿、擔任地面操控員，吸引小學生體驗。中央社記者張璦攝 112年3月14日

「科學家的秘密基地」科普展覽14日在國立台灣科學教育館開幕，國研院院長林法正等人與許多小學生一同觀展。中央社記者張璦攝 112年3月14日