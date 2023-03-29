蟳蟹漁獲增訂「腹甲不離身」 違者最高罰15萬元

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漁業署29日公告「蟳蟹腹甲不離身」措施，指出每年8月至12月抱卵母蟹禁漁期間，禁止漁船卸下或持有腹部未自然連附於胸部腹甲的蟳蟹，這期間也禁止任何人販售，或以販售為目的而陳列、展示腹部未自然連附於胸部腹甲的蟳蟹，違者可依法開罰新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。圖為蟳蟹腹甲狀態示意圖。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月29日

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（中央社記者楊淑閔台北29日電）漁業署表示，去年公告抱卵母蟹禁漁期延長2個月，從8月到12月不得販售抱卵母蟹，但有人在漁港發現遭切除的抱卵腹甲，今天再公告「蟳蟹腹甲不離身」措施，違者每案罰3萬到15萬元。

為永續蟳蟹資源，漁業署去年7月6日公告修正「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」，將抱卵母蟹禁漁期延長2個月，由原來8月16日至11月15日，延長為8月1日至12月31日止，並不得販售。

漁業署今天發布新聞指出，但是去年10月有民眾在漁港發現被切除掉的抱卵腹甲，疑有業者藉此規避上述管制措施，仍在抱卵母蟹禁漁期間販售抱卵母蟹；為此，去年11月隨即召開「行政院農業委員會蟳蟹漁業諮詢小組會議」，決定增訂「蟳蟹腹甲不離身」強化管理措施。

換言之，每年8月至12月抱卵母蟹禁漁期間，禁止漁船卸下或持有腹部未自然連附於胸部腹甲的蟳蟹，這期間也禁止任何人販售，或以販售為目的而陳列、展示腹部未自然連附於胸部腹甲的蟳蟹。

漁業署強調，違反上述規定者，將依「漁業法」第65條第6款規定，核處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：陳政偉）1120329