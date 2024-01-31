科大生跳脫舒適圈赴美實習 盼成具國際競爭力工程師

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（中央社記者許秩維台北31日電）就讀明志科技大學機械工程系的彭賢琳，大一立下出國實習目標，努力不懈提升外語，大三赴美國製造業實習，跳脫舒適圈、開拓國際視野，盼未來成為專業設備工程師。

技專校院招生專業化總辦公室今天發布新聞稿指出，彭賢琳從小喜歡塗鴉畫圖，國中進行生涯探索時，覺得製圖科與畫畫有關而選讀三重商工；高中時期參加機電整合暑期證照班，自己DIY做出自動化系統，開啟對自動化系統領域的興趣，並考取電腦輔助機械設計製圖乙級證照。

有感於台灣是科技島，自動化系統領域是所有科技業、製造業基礎，彭賢琳大學時選讀明志科大機械系，並以「影像辨識自動垃圾分類輸送機台」的機電整合研究主題，通過2022年科技部的大專學生研究計畫。

就讀大學前從未出過國的彭賢琳，大一開始立下申請到美國工讀實習的目標，並認真加強英文，終於在大三時通過校方認可，於2022年9月前往美國德州的製造業公司，進行1年海外工讀實習。

首次出國就得在全美語環境進行專業職場溝通，彭賢琳回憶，語言不熟悉加上實習工廠又嘈雜，一開始和同事溝通都靠肢體語言及翻譯軟體，後來強迫自己到紐約生活1週，跳脫下班後與台灣同學相處舒適圈，陌生環境讓他突然開竅，回到實習場域後，已能自然和同事溝通。

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彭賢琳表示，實習期間主要協助工程師保養生產機台，包括準備及操作車床、銑床，零件維修組裝，設備機台定期維護；實習是增進工作技能最快速方式，在台灣學習到的技術，有了實際應用機會，遇到不懂的就邊摸索邊詢問。

回憶實習的1年，彭賢琳覺得收穫滿滿，英文能力大幅成長，也學會團隊與分工合作，而美國的設備工程師擅長優化系統整合，進而提升產能及製程效率，更堅定他朝機電整合領域進修發展，希望成為專業設備工程師，以半導體或電動車產業為職涯目標，成為國際競爭力人才。（編輯：陳仁華）1130131