每3人有1人可能帶狀疱疹上身 近3成誤認無大礙

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（中央社記者陳婕翎台北28日電）帶狀疱疹的痛，是痛過的人才能領悟，灼傷痛、刺痛如影隨形，平均每3人就有1人可能患病，但最新國際調查卻發現，許多人輕忽患病危險，近3成民眾誤認為罹患帶狀疱疹基本上無大礙。

國際老化聯合會攜手藥廠調查民眾對帶狀疱疹的認識，調查對象包含美國、英國、加拿大、德國、巴西、澳洲、義大利、葡萄牙、日本、中國、南韓、印度等12國，向3500名50歲以上成人收集問卷，近日透過新聞稿發布結果，發現民眾對於帶狀疱疹有顯著的認知落差。

調查結果顯示，很大一部分受訪者並不了解自身罹患帶狀疱疹的風險，86%受訪者低估風險，1/4受訪者錯誤認知只有1%的人一生中會面臨帶狀疱疹風險，甚至近一半受訪者誤以為不太可能患上帶狀疱疹，近3成民眾竟誤認為帶狀疱疹基本上無害。

「帶狀疱疹」就是俗稱的「皮蛇」，由同樣會引發水痘的「水痘-帶狀疱疹病毒（VZV）」所引發。事實上，幾乎所有超過50歲的成年人體內皆帶有能導致帶狀疱疹的病毒，台灣人罹患帶狀疱疹的機率和其他國家民眾一樣，每3人就有1人會罹患帶狀疱疹。

許多成年人兒童時期罹患過水痘，雖然現在早已痊癒，但實際上水痘只是躲藏在身體的神經節中，等待成人抵抗力低下時就再次出現。當年齡增長，自然導致免疫系統能力下降，就是VZV東山再起之際，尤其免疫系統受損或免疫系統無法正常運作者，感染風險也隨之增加。

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衛生福利部疾病管制署也在網站上提到，帶狀疱疹特徵是沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，併發症疼痛可能持續數月甚至超過1年，其他併發症包含眼部帶狀疱疹，嚴重可能導致失明。曾得過帶狀疱疹者，痊癒後可能會再復發。

疾管署提醒，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者及免疫功能低下族群，包含人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等。接種疫苗可提高免疫力，預防帶狀疱疹及併發症。（編輯：張雅淨）1130228