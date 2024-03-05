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觀光署率業者在印尼辦推廣會 盼吸引穆斯林遊客

2024/3/5 22:11（3/5 22:21 更新）
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觀光署號召台灣的旅行社、旅館等11個單位共30人組成台灣代表團，赴印尼參加旅展，4日則在雅加達舉行觀光推廣會。（觀光署提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年3月5日
觀光署號召台灣的旅行社、旅館等11個單位共30人組成台灣代表團，赴印尼參加旅展，4日則在雅加達舉行觀光推廣會。（觀光署提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年3月5日
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（中央社記者李宗憲雅加達5日專電）觀光署率領業者組成的台灣代表團到印尼參加旅展，昨天在雅加達舉行觀光推廣會，向印尼業者介紹台灣的穆斯林友善環境等觀光資訊，以提升雙方業者交流機會。

觀光署發布新聞稿指出，包括旅行社、旅館等11個單位共30人的台灣代表隊昨天在雅加達舉行推廣會，吸引近200名印尼業者出席。觀光署為印尼業者介紹台灣最新的觀光優惠措施，及穆斯林旅遊資源，期望透過產品說明會及旅遊交易會，促成雙方觀光業者更緊密合作，以增加赴台旅遊的遊客。

觀光署在推廣會上邀請擁有30年經驗，並多次赴海外推廣的曾炎輝現場教授台灣燈籠彩繪，揚名國際藝術節的台灣當代馬戲團，則透過舞蹈將台灣多元豐富的美食及文化介紹給印尼業者。

印尼人口約2.7億，人口排名世界第四，穆斯林人口居世界之冠，觀光署表示，台灣推動友善穆斯林環境10餘年，由新月評等（Crescent Rating）及萬事達卡合作辦理的2023年全球穆斯林旅遊指數（Global Muslim Travel Index, GMTI）結果顯示，台灣榮獲「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」（non-OIC destnaitons）第3名。

根據觀光署，2023年印尼訪台旅客達20.2萬人次，相對於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年22.9萬人次，恢復率近9成，顯示印尼旅客對來台旅遊的熱情。為爭取印尼觀光客，觀光署於2月28日成立駐雅加達台灣觀光服務處，將提供印尼民眾更直接的服務。（編輯：郭中翰）1130305

觀光署指出，4日在雅加達舉行的推廣會吸引近200名印尼業者出席，與台灣業者交流，希望能促進雙方觀光業者更緊密合作，以提升印尼遊客來台人數。（觀光署提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年3月5日
觀光署指出，4日在雅加達舉行的推廣會吸引近200名印尼業者出席，與台灣業者交流，希望能促進雙方觀光業者更緊密合作，以提升印尼遊客來台人數。（觀光署提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 113年3月5日
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