花蓮地震 彰化縣5處山坡地列管社區都無異狀
2024/4/3 17:58（4/3 18:46 更新）
（中央社記者吳哲豪彰化3日電）花蓮今天上午發生規模7.2地震，彰縣府指出，曾發生外牆磁磚脫落列管的7樓以上公寓大廈有18處，這次只有員林國宅中庭屏風磁磚脫落；因山坡地列管的海頓社區、太極新村等5處則都無異狀。
根據中央氣象署資訊，上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6級，彰化縣則為4級。
彰縣府建設處發布新聞稿說明，縣內尚未完成補強且列管的公有建築物有48件，地震後有3處出現磁磚脫落、1處女兒牆裂開，不過都沒有結構疑慮。
建設處指出，7樓以上公寓大廈外牆磁磚脫落列管案件計有18處，其中只有員林國宅中庭屏風磁磚脫落，已經通知管委會處理；山坡地列管案件有地球村公寓大廈、海頓社區、陽光大地社區、太極新村社區及台灣新故鄉社區計5處，經現勘都無異狀。
建設處說明，地震時產生的震動可能會造成混凝土構件出現龜裂、剝落等問題，影響構造物安全，縣府已通知地震前7日內，也就是3月27日至4月3日有澆置混凝土的工地，應針對灌漿樓層的結構安全委託專業技師進行勘估，以確保建築物結構安全。（編輯：陳仁華）1130403
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