網路直播當紅 藍委建議陳良基當理科阿北

（中央社記者劉麗榮台北7日電）科技部長陳良基上任後，目標每月都要做直播，國民黨立委柯志恩今天建議陳良基可以當「理科阿北」，民進黨立委吳思瑤認為很適合，陳良基會是最紅的知識型網紅。

破百萬訂閱的人氣科普Youtuber「理科太太」以科學方式剖析生活中大小事，吸引網友關注，也讓她成為2018年YouTuber「快速竄紅創作者」冠軍。陳良基最新一期的直播是與奧斯卡科學技術得獎人馬萬鈞對談。

柯志恩上午在立法院教育文化委員會質詢時表示，陳良基上任後頻上直播，現在已經有理科太太、理科先生，建議陳良基可以當「理科阿北」，且臉部表情不能太多。

柯志恩還說，從目前直播的成績來看，科技部各司人員沒有在上班時間按讚，否則次數一定更高。

陳良基說，從2017年3月起，每個月參加一次網路直播，是希望透過新科技跟外界說明科技政策。對於「理科阿北」建議，他表示謝謝。

柯志恩質詢時問到，科技部有很多人才培育計畫，以結果來看，人才留台意願低落，原因是甚麼。陳良基說，很多年輕人其實相當關心台灣發展，希望把所學帶回台灣，但關鍵是低薪的結構性問題，一年5萬美金的年薪顯然沒辦法把國外人才帶進來，應該要改變方式來做。

吳思瑤說，教育部也有千里馬計畫，應可與科技部整合，培育出好的博士人才。她說，根據統計，博士級人才僅有18%進入產業就業，其他81%是進入學研單位，比例太低，應盤點市場重點需求，勿讓流浪人才增加。（編輯：郭萍英）1080307