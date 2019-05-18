法媒報導台灣同婚法制化 在亞洲獨樹一幟

（中央社記者曾依璇巴黎18日專電）台灣創下亞洲同性婚姻法制化首例，法國媒體訪問旅居台灣的媒體工作者博磊，他認為，亞洲國家在此議題上態度不一，雖然相對緩慢，但確實在進展，而台灣透過立法凸顯了獨特性。

立法院院會於17日三讀通過司法院釋字第748號解釋施行法，相同性別的兩人可向戶政機關辦理結婚登記，創下亞洲同性婚姻法制化首例。

法國「20分鐘報」（20 Minutes）訪問住在台灣的亞洲分析家新聞網（Asialyst）作者博磊（Pierre-Yves Baubry）。他說，亞洲各地在同性婚姻議題上意見紛陳，例如泰國相對於新加坡或香港更寬容；南韓社會在天主教影響下較保守；在中國，相關運動很難發聲；穆斯林國家如印尼，也有自己的態度；可以肯定的是，台灣透過立法，凸顯了自己的獨特性。

博磊認為，與其探問其他亞洲國家為何在同性婚姻議題上發展相對緩慢，不如思考台灣如何達成這項成果，台灣是亞洲少有的民主政體之一，有強健、積極的公民社會，但也並非自然而然就達成同性婚姻法制化，這項議題最早於1980年代才有人提，一路走來曲曲折折，近年才因同志運動先驅祁家威聲請釋憲而出現重要進展。

博磊也提到，台灣社會歷經日本、中國、美國影響，很習慣變動，頗有彈性，能融合不同文化，也因此融合了一部分保守天主教觀念，有一些反對同性婚姻運動。

博磊表示，台灣勢必會成為亞洲其他國家同性戀、雙性戀及跨性別（LGBT）族群的範例和動力，但他們能活動的範圍比在台灣受限，而且也不確定台灣的示範是否讓其他國家的政府願意跟進。

他說，普遍而論，雖然較緩慢，亞洲在同性戀議題上確有進展，但若涉及法律問題，還是很不容易，尤其是婚姻。（編輯：林憬屏）1080518