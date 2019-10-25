吳敦義：韓國瑜曾提不分區建議人選 會優先考慮

2020總統及立委選舉倒數，國民黨「2020中央助講團」25日在中央黨部成立，力拚讓總統參選人韓國瑜當選。中央社記者游凱翔攝 108年10月25日

（中央社記者游凱翔台北25日電）國民黨「2020中央助講團」今天成立，針對不分區立委提名，黨主席吳敦義表示，總統參選人韓國瑜曾當面向他提議，希望幾名黨員能優先考慮，「我也會做優先考慮」。

2020總統及立委選舉倒數，國民黨「2020中央助講團」上午成立，團長為吳敦義；榮譽團長為前黨主席連戰、馬英九、吳伯雄等人；副團長是韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、國民黨副主席曾永權及郝龍斌等人。

媒體詢問，韓國瑜是否沒有不分區立委提名權，吳敦義回應，「對不起，從來沒有這個例子」，韓國瑜曾當面向他提議，希望有哪幾名黨員能優先考慮，而他也會優先考慮，這些都不必去揣測。

吳敦義說，國民黨不分區立委名單，會將專業組排在最前面、政治組排後段，沒有所謂誰排第一、第二的問題，這些都是外界的臆測。

另外，港女命案凶嫌陳同佳可能大選後才來台投案。行政院長蘇貞昌表示，前總統馬英九的密友律師為凶手辯護、政協牧師居中跑腿，現在照妖鏡一照，魔鬼一一現形，政府步步為營是對的。

吳敦義對此表示，蘇貞昌此番話才是魔鬼講的話，因為發生地是在中華民國領土內，也只有發生地才會知道狀況是什麼、哪一位殺人、哪一位被殺，因此屬地主義才應該是最優先考慮；讓陳同佳到中華民國接受司法處理才是最適當做法，目前已朝此方向努力，這才是正確走向。

吳敦義在「2020中央助講團」成立活動致詞表示，國民黨對於明年大選抱有極大信心跟奮鬥的決心，能夠讓韓國瑜順利當選，這也是助講團成立最重要目的。（編輯：楊凱翔/謝佳珍）1081025