韓國瑜拋外館賣農產品 吳釗燮嗆：等他選上再說

傳總統參選人韓國瑜再拋政見，要把駐外使館當成推廣藝術品、農漁產品的促銷點。外交部長吳釗燮6日回應，「等他選上總統再說」。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）傳聞國民黨總統參選人韓國瑜再拋政見，要把駐外使館當成推廣藝術品、農漁產品的促銷點。外交部長吳釗燮今天回應，「等他選上總統再說」；他透露，有些外館人員很擔心未來外交工作要變成賣水果。

吳釗燮、經濟部次長王美花等人今天列席立法院外交及國防委員會，報告「我國加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、與美國等各國簽署自由貿易協定（FTA）、並與理念相近國家強化『實質外交』之具體策略、進程與預期結果」，並備質詢。

對於媒體問及，韓國瑜拋出要外館賣文創品、賣農產品，這是否算外館責任，吳釗燮會前受訪時表示，「等他選上總統再說」。

吳釗燮隨後特地走向記者區補充，他最近到海外訪問，外館人員直接跟他反映，很擔心接下來要不務正業、在外館賣水果，很擔心他們的外交工作要變成賣水果。

另外，對於中國日前宣布對台26條措施，其中第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。吳釗燮表示，如果申請中國護照就是變成中國國民，這會觸犯相關法律規範，國籍有可能會被註銷。

至於他日前透過推特用簡體字推文回應中國的對台26條，他認為，要讓中國清楚了解台灣立場的話，「簡體字是最好的方式」。

此外，對於台灣能否參與「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的議題，吳釗燮指出，這個機制對台灣並不友善，因為中國已在裡面；過去台灣無法參加，相信未來要參加的機會也不是很高。

不過，他強調，對於其他區域整合的機制，包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台灣都會認真參與。（編輯：林興盟）1081106