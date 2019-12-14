花蓮立委選舉泛藍分裂 張善政下午合體黃啟嘉

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨副總統候選人張善政近日因性平發言惹議，他今天稱這個就不再講了；至於下午將與國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉出席青年座談，張善政僅低調回應有花蓮行程，但未提及黃啟嘉。

無黨籍的前花蓮縣長傅崐萁投入花蓮立委選舉，但國民黨在花蓮已提名黃啟嘉參選，泛藍分裂，國民黨總統候選人韓國瑜與副手張善政皆與傅崐萁有私交，陷入兩難。

韓國瑜日前取消花蓮傾聽之旅，至今尚未安排相關行程；張善政下午則將前往花蓮出席商界座談會，並與黃啟嘉一起出席青年座談會。

張善政上午出席復興崗校友會團結誓師大會，被媒體問及下午是否要為黃啟嘉站台，張善政低調表示，在花蓮有行程、座談會。

張善政日前稱總統蔡英文沒生小孩不懂天下父母心惹議，雖然他事後改口為請蔡總統體會天下父母心，但後來又強調，他是理工男不懂包裝文字才引起誤會，再次引發議論。

媒體詢問，此番言論讓許多理工男認為被他拖下水，張善政僅說，這個就不再講了。

張善政致詞時表示，他對於明年選舉有很強的危機感，明年是中華民國保衛戰，若再讓蔡總統連任，公務員體系士氣低落、司法體系只有顏色沒有是非、國際空間被壓縮，台灣將被邊緣化。

他說，很多人說明年若輸了，2024年可以再選，但2020非贏不可，否則2024年中華民國已經不知道在哪裡。

張善政指出，蔡總統所謂「抗中保台」，但是斷交7個邦交國，根本是「抗中保英」，呼籲支持者一定要催票、拉票、投票，總統票投韓國瑜、張善政，立委票投國民黨區域立委，政黨票也一樣。（編輯：林興盟）1081214