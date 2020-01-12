用生命守護民主 美學者：台灣會有新希望與韌性

研究台灣的美國學者祁凱立（Kharis Templeman）這次大選期間在台觀選，以唱票、開票的過程讓他感動，形容是「台灣人民用生命在守護民主」。圖為祁凱立在新北市一處投開票所與警察合照。（祁凱立提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 109年1月12日

（中央社記者周世惠舊金山11日專電）國際矚目總統與立法委員選舉，到台灣觀察選舉的美國學者祁凱立說，觀察唱票和開票的過程讓他感受到民眾「用生命在守護民主」，他相信今天起「台灣會有新的希望和韌性」。

「2號韓國瑜一票」、「3號蔡英文一票」，投票時間結束隨即封票櫃開票、唱票的聲音，在祁凱立（Kharis Templeman）耳中聽來像是「誦經」，卻是他認為最特殊與獨特的台灣民主經驗之一。

史丹佛大學台灣民主與安全項目主任、智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）學者祁凱立說：「每一次看開票都很感動。」

這次大選祁凱立花10天駐點台灣觀察，連同過往幾十次因學術研究而造訪台灣的旅程，他有3次在投開票所觀看選舉開票的親身經驗。

國內民眾習以為常的唱票、開票，他接受中央社記者電話採訪時說：「真的，美國觀選團成員有人看了忍不住流下眼淚。」

「連歐巴桑都在確保民主到位」，在研究台灣的祁凱立眼中，選務人員一票一票舉起來開票的戲劇張力非常強，他形容那一票一票亮出來，像是「台灣人民用生命在守護民主」，在投票結束後4到5小時揭曉結果，則展現超高效率。

「那一刻抓得住我，因為所有不同理念、黨派的支持者都融合在一起」，除了學術研究，祁凱立和台灣沒有別的關係淵源。

他說，「大家都可以看、錄影、監督，甚至喊不對」，相較於美國的選舉沒有唱票的環節，「台灣民主的透明、公開與自信，全世界都可以從台灣的大選學到東西」。

「拜託拜託、凍蒜凍蒜」的台式選舉語言，祁凱立朗朗上口，他肯定這次選舉結果，「票很成功地開出來，沒有人質疑結果」，他相信，選後的「台灣會有新的希望和韌性」。

談到這次選舉過程中不同程度的假訊息、謠言與中國網軍的干預，他解讀整個數量與聲量比歷屆的選舉都還多，而他肯定，「台灣證明了民主可以勝過錯誤的訊息」。

祁凱立表示，相信總統蔡英文連任成功後會穩定地維持美、中、台關係，且因為沒有選舉壓力，在未來4年對兩岸關係與政策將更有彈性；至於在野的國民黨的年輕化議題、需要領導階層的革新，他直言：「要找到一個對的人來幫國民黨，看來不是韓國瑜」。（編輯：郭中翰）1090112