保障消防員救災安全 內政部通過退避權認定標準

（中央社記者王承中台北9日電）內政部今天通過「危險性救災行動認定標準」草案，明訂進入輕鋼構建築、長隧道或地下建築及有倒塌之虞建築等6大種類為危險性救災行動，未來若確認現場無人命危害之虞，可不冒險搶救，改採其他適當搶救作為。

依去年修正公布的「消防法」規定，現場各級搶救人員應於救災安全的前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當的搶救作為，如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動，並授權中央主管機關訂定危險性救災行動的認定標準。

內政部下午發布新聞稿指出，內政部部務會報今天通過「危險性救災行動認定標準」草案，明定危險性救災行動包括進入輕鋼構建築物等6大類，未來救災時如確認現場無人命危害之虞，應考量安全，得不執行危險性救災行動，並改採其他適當搶救作為。

內政部表示，此次依消防法授權通過的認定標準，也依據災害搶救現場的實務經驗及過往災例，明定危險性救災行動有6大種類，包括進入核生化災害現場熱區、爆竹煙火或可燃性高壓氣體與毒化物等危險場所、輕鋼構建築、長隧道或地下建築、有倒塌之虞建築及其他經分析研判後，認定的危險建築物。

內政部指出，考量消防救災需有整體的戰術及統合的行動，才能發揮救災效益，也明定現場消防指揮人員經充分分析研判，不執行危險性救災行動時，應改採其他適當的搶救作為，以防止災害擴大、減少人民損害。

內政部表示，各級搶救人員進入災害現場，遇閃（爆）燃前兆現象、倒塌等危急狀況者，即可採取撤離行動，無須等指揮人員下令才撤離，以確保搶救人員生命安全。草案將依法制作業程序，於近日發布施行，未來各級搶救人員在災害現場，將有更明確的判斷準則，決定要採取何種救災行動。（編輯：郭萍英）1090409