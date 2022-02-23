陳時中：逐步開放商務旅客 出國旅遊需多方評估

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（中央社記者葉素萍台北23日電）衛福部長陳時中指出，防疫超過800天以來所建立的「台灣模式」，是防疫韌性和疫情的透明化；防疫的下一步，會準備逐步開放商務旅客，至於開放一般出國旅遊則需要多方評估考量。

民進黨上午發布新聞稿指出，「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今天釋出陳時中的專訪內容。

談到最想去的國家，陳時中說，送台灣疫苗的國家是一定要去的，像日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭，這些國家在台灣最困難的時候贈送疫苗，一定要去看看。

愛唱歌的陳時中也提到，自己之前在世界衛生大會宣達團跟僑胞晚宴時，常唱「母親的名字叫台灣」，身處國外時，這首歌讓人很感動，在國內別人請他唱歌，他也會唱這首。

不過陳時中透露，近來他常唱的是國歌，元旦總統府前升旗時，他唱得很大聲；但主持人卻說「自己在注意羅一鈞」，陳時中笑著回應說，「羅一鈞那天沒有來，我不要他來，因為我的光彩都會被他搶光」。

陳時中表示，「台灣模式」引發許多國家興趣，參與多場跨國視訊會議，都被詢問防疫因應措施。他說，台灣模式的兩大重點，一是防疫的韌性，防疫不是只有強度，也要過正常生活；其次是疫情透明化、降低社會恐慌，每天召開記者會直接回應民眾疑慮，並同時做公共衛教宣導。陳時中感謝全民的配合，才能使台灣的防疫成效呈現最佳效益，並得到國際肯定。

對於近來在社群上「與病毒共存」的討論，陳時中認為，在其他國家疫情嚴重狀況下，勢必要往共存的方向思考；台灣疫情目前仍獲有效控制，政府措施則在於維持日常生活的前提下，去做謹慎的管理與掌握。

至於何時可以出國，陳時中說，政府有責任確保民眾健康，將會逐步開放商務旅客，持續掌握國際情勢與國內疫調，而出國旅遊則仍需要多方的評估考量，目前會先做前期準備工作，包含旅遊相關的人力建置、教育訓練等。

此外，陳時中透露，自己5歲的孫子個性內向害羞，加上在疫情期間工作忙碌，沒有太多相處時間，祖孫因而有些陌生，但是孫子會看每天的記者會，兩人才變得比較熟，他笑稱「這也是收穫」。

陳時中坦言，雖然工作壓力很大，但時常收到許多鼓勵和支持的信件與禮物，其中有不少是國小學生，他認為自己的粉絲都是小朋友；陳時中還特別從西裝口袋內拿出一個粉絲手作、「戴著粉紅色口罩的部長」布娃娃和主持人分享，他表示收到時覺得非常可愛，才特別帶在身上。（編輯：林淑媛）1110223