性別平等教育日 賴清德：讓性別更平等社會更友善

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（中央社記者溫貴香台北20日電）教育部將「玫瑰少年」葉永鋕去世的4月20日，定為「性別平等教育日」，副總統賴清德今天表示，打造尊重不同性別特質、性別認同及性傾向的環境，是對永鋕最好的紀念，也是對多元台灣最深切的期許。

副總統賴清德今天在臉書說，大家聽過玫瑰少年葉永鋕的故事嗎？

他說，在葉永鋕母親陳君汝的眼中，永鋕是一位體貼細心的孩子，但在學校卻因為陰柔特質遭受霸凌。為了避開同學的捉弄，永鋕總是趁著下課前的5分鐘去上廁所，沒想到在國三那年，永鋕就這麼一去再也沒有回來，倒臥在廁所內，不幸逝世。

副總統表示，永鋕的離去帶給家人無限的傷痛，然而，也引起台灣社會對於性別平等教育的討論與重視。

他提到，2000年、永鋕離世當年，教育部將「兩性平等教育委員會」改名為「性別平等教育委員會」，2004年正式通過「性別平等教育法」。

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副總統表示，今年是「性別平等教育法」頒布第20年，也是性平教育日第2年。近年來，政府在性別平等教育上做出許多努力，希望從校園出發、從教育做起，讓社會更加了解性別氣質是一道光譜。

副總統說，打造一個能尊重每個人的性別特質、性別認同及性傾向的環境，讓所有人都能自由展現自己最獨特的樣子，他相信，這是對永鋕最好的紀念，也是對多元台灣最深切的期許。文末，他表示，永鋕不忘今日。（編輯：翟思嘉）1130420