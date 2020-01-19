南豐社區打造綠色廊道 蝴蝶鳥類螃蟹回來了

農委會水土保持局南投分局完成「仁愛鄉南豐社區綠色友善廊道及休憩空間營造工程」，透過廣植蜜源植物和營造水域生態棲地，吸引蝴蝶、鳥類、螃蟹等現身。（水保局南投分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 109年1月19日

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）水保局南投分局完成仁愛鄉南豐社區綠色友善廊道及休憩空間營造工程，不但讓學童有一條友善通學步道，也透過廣植蜜源植物和營造水域生態棲地，吸引蝴蝶、鳥類、螃蟹現身。

行政院農業委員會水土保持局南投分局推動「仁愛鄉南豐社區綠色友善廊道及休憩空間營造工程」，以創新設計理念和嚴謹施工品質，使生活需求、環境生態、地方文化三者取得平衡，不僅改善農村社區居民生活品質，更獲第19屆公共工程金質獎「優等」肯定。

水保局南投分局長陳榮俊今天說，這項工程位於南豐社區內，是賽德克族部落居住地，工程基地範圍是南豐國小與南豐村聚落間重要通道，原為水田及低窪區，因颱風敏督利造成上游崩塌，嚴重淤塞河道，清疏土石填於現在基地，多年來一直處在低度利用狀態。

陳榮俊表示，透過設計與營造後，不但讓國小學童有一條友善通學步道，也成為生態復育環境，蝴蝶、黃頭鷺、白腹秧雞、鼬獾、拉氏清溪蟹等動物陸續現身，豐富生態成為社區重要環境教育場所，讓學童及遊客接觸南豐社區的生態及原住民文化。

陳榮俊指出，農村建設工程像是一件活作品，一草一木都會慢慢長大、開花、凋謝，自然素材設施會隨著時間自然融入環境；水保局也以保護生態理念並加入賽德克族傳統生活智慧，讓農村建設結合社區文化與經濟發展，擴大為創造永續發展、安居樂業的新農村。

南豐社區發展協會理事長王嘉勳表示，工程與部落工班合作，運用傳統建築工藝重建傳統家屋及穀倉，找回部落逐漸式微的傳統知識與智慧，而廣植蝴蝶喜愛的蜜源植物和營造水域生態棲地，更逐漸復原自然環境，期待場域未來有更多利用功能。（編輯：方沛清）1090119