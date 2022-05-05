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台南闢「綠色通道」 免費供低收入戶快篩檢測

2022/5/5 16:28（5/5 16:37 更新）
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COVID-19本土疫情持續延燒，台南市長黃偉哲5日表示，台南現已開闢「綠色通道」，分別在南區、新化區及新營區設立篩檢站，提供全市1萬7000戶低收入戶免費快篩檢測。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月5日
COVID-19本土疫情持續延燒，台南市長黃偉哲5日表示，台南現已開闢「綠色通道」，分別在南區、新化區及新營區設立篩檢站，提供全市1萬7000戶低收入戶免費快篩檢測。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月5日
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（中央社記者張榮祥台南5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疫情）疫情升溫，台南市長黃偉哲今天表示，市府已開闢「綠色通道」，分別在南區、新化區及新營區免費提供低收入戶快篩檢測。

黃偉哲下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南市今天新增847例本土確診病例，台南疫情上升中，市民須做好防疫，即使Omicron病毒致病力及致命力較輕，一旦染疫，還是會影響生活及健康。

黃偉哲今天同時前往新營區營新醫院篩檢站，視察溪北地區經濟弱勢民眾篩檢情形，他表示，在一片搶購快篩試劑中，台南已開闢「綠色通道」，分別在南區、新化區及新營區設立篩檢站，提供全市1萬7000戶低收入戶免費快篩檢測。

台南市政府發布新聞稿指出，「綠色通道」快篩地點及時間，分別是溪南地區新化體育公園（新化區公園路110號）及松柏育樂中心（南區南門路263號），時間是5月4日至8日，上午9時至上午11時；溪北地區營新醫院（新營區隋唐街228號），時間是5月5日至8日，上午8時至上午10時。

台南市政府社會局指出，經濟弱勢族群若有症狀疑慮，只要持公所發送通知單及身分證、健保卡，就可前往快篩篩檢站；快篩站緊急處理期間是5月5日到8日，未來將回歸社政單位關懷機制，只要低收民眾有狀況，第一時間就可處理，不用擔心快篩試劑的問題。

衛生局表示，若是確診者的接觸者或自行使用家用快篩檢測陽性，應持身分證及健保卡於5月6至8日依各站篩檢時間及採檢對象分流，分別前往新化體育公園、松柏育樂中心及營新醫院篩檢。

另外，台南市今天新增847例本土確診病例，包括415例男性及432例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，發病日介於4月28日至5月4日。

847例本土確診病例中，263例無症狀。另外，847例中，居家隔離採檢後確診128例，親友接觸93例，疫調中626例。（編輯：戴光育）1110505

（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
（台南市政府提供）
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