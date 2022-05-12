八里國中防窗殺貼紙 拯救鳥命獲教育部獎

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新北市八里國中12日表示，師生研發防止鳥類誤撞透明玻璃的材料包，保護保育鳥類，避免意外死亡。這項計畫獲得教育部第4屆環境教育實作賽第2名及年度影響力獎。（新北市教育局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年5月12日

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北市八里國中師生研發防止鳥類誤撞透明玻璃的材料包，保護保育鳥類；原每個月有10起鳥類意外死亡，現已改善。這項研發獲教育部第4屆環境教育實作賽第2名與年度影響力獎。

八里國中校長林真真今天接受中央社記者電訪表示，學校位處觀音山腳，校園生態豐富，故以環境教育為主軸整合各項領域，設定「觀音山」為主題，發展校本課程帶領學生認識在地環境。

她說，校園樹木果實吸引鳥類造訪。學生上課時，有時會聽到金背鳩等鳥撞擊窗戶後死亡。王俊凱老師帶領學生以「鳥類友善校園」為題，研發友善鳥類的窗戶材料包，以防止鳥類誤撞透明玻璃。

林真真說，學生手繪猛禽貼紙用來破壞窗戶鏡像反射，以塑膠網格提供學校與社區貼在玻璃上，防止鳥類誤撞死亡，學校推廣到其他學校與社區，已發送216份材料包。

王俊凱告訴中央社記者，環境教育要跳脫舊式框架走入真實生活，鳥類友善窗戶材料包有說明書使用方式，及窗殺相關資訊，希望促使大家關心環境議題，創造友善的動物共存空間。

王俊凱說，校園窗殺頻率最高時，一個月將近10起意外，讓學生無法安心上課。經全校改善後，目前已幾乎沒有窗殺事件。防窗殺貼紙可以保護台灣特有種五色鳥、鳳頭蒼鷹、翠翼鳩、領角鴞、翠鳥、白頭翁、紅嘴黑鵯，樹鵲等。

這項計畫獲得教育部第4屆環境教育實作賽第2名及年度影響力獎；參與研發的8年級學生張語喧、李佳蓁、游翔富、陳雲玲等人說，能與熱愛生態的人一起拯救鳥類生命，非常有意義。

同樣獲得競賽第2名的鷺江國中，以屋頂能源開發、智慧控制家電、水資源和生態為研究主題，設計「ihouse環保智慧屋」。由老師黃瑞華與學生共同研發「智慧太陽能悶燒鍋」，運用太陽能烹煮食物。

團隊未來計畫開發屋頂悶烤鍋、追日發電、雨水回收與自動灌溉半水耕農園，並架設共創平台網站與模組，供應有需求的人自由選購，設計智慧環保屋。

教育局長張明文說，推動校園環境教育，期望培養學生多元的知識與素養，提升觀察生活環境的能力，讓學生從實作中找問題、解決困境，也提升師生有關永續發展的教育知能。（編輯：張銘坤）1110512