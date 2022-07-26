安平港貨櫃集散站發展看好 廠商評估擴場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南安平港首座貨櫃集散站啟用後，提供24小時裝櫃、裝船等一條龍服務，平均每月出口貨櫃量約100個。（台南市經發局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年7月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南26日電）台南市政府與台灣港務公司成立平台推動安平港開發，吸引廠商投資興建安平港首座貨櫃集散站，提供24小時裝櫃、裝船等一條龍服務，平均每月出口貨櫃量約100個，將評估擴場。

台南市政府經濟發展局今天發布新聞稿指出，為推動安平港觀光與貿易發展，與台灣港務公司成立平台合作開發、招商，吸引誠益自貿通運公司斥資新台幣3億元，投資興建安平港首座貨櫃集散站，單日最大可吞吐276個貨櫃，並提供24小時貨物裝櫃、裝船等服務，可有效節省運輸成本。

台灣港務公司總經理陳劭良指出，安平港首座貨櫃集散站櫃場占地面積為2.5公頃，場區有1500坪自貿物流倉庫，以及2棟各300坪的一般自貿倉庫，並設有200餘座冷凍貨櫃儲位及超過100座一般貨櫃儲放區，使安平港整體商港服務再升級。

誠益自貿通運特助王駿為指出，遠洋貨櫃過去都在高雄港報關、結關，再經過4、5天的裝船時間，台南安平港有了貨櫃集散站後，能提供預先報關服務，在地業者還能有4、5天的裝櫃緩衝期，有效提升作業便利性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王駿為表示，安平港貨櫃集散站從去年10月啟用至今，單月出口貨櫃數量平均約100個，未來還有成長空間，公司看好長期發展，正評估擴增場區，提升服務效能。

台南市經濟發展局長陳凱凌表示，安平港首座貨櫃集散站落成啟用後，提供散雜貨及貨櫃進出口、轉運作業、冷鏈物流、自由貿易港區業務等多元化服務，節省台南到高雄間的運輸成本，期望未來能分擔高雄港海運負載，並使台南業者在近洋海運貨物運輸有更多元選擇。（編輯：張芷瑄）1110726