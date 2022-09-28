新北表揚友善家庭企業 一銀員工生雙胞津貼30萬

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新北市長侯友宜（中）28日頒獎表揚辦理「友善家庭暨工作平等措施」達4項以上的18家企業，感謝企業積極營造友善職場造福勞工，促進經濟發展動能，同時也號召更多企業響應參與。（新北市勞工局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年9月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天表揚18家企業辦理友善家庭暨工作平等措施，第一商業銀行提供全心防疫照顧假讓家長照顧停課孩子；有員工生雙胞胎領到生育津貼30萬元，父母安心面對育兒龐大花費。

新北市長侯友宜今天在市政會議，頒獎表揚辦理「友善家庭暨工作平等措施」的18家超優企業，感謝積極營造友善的職場，造福勞工進而促進經濟發展的動能。第一商業銀行由人力資源處處長杜文達代表領獎。

勞工局表示，任職第一商銀的章小姐，感謝公司提供全薪防疫照顧假，讓雙薪家庭的父母，不必擔心小孩因疫情停課沒人照顧；章小姐說，公司的措施實在很貼心。

第一商銀員工黃小姐生雙胞胎時，領到生育津貼新台幣30萬元，她說，新手父母迎接新生命，面臨手忙腳亂及大筆花費，銀行的補助讓夫妻感到很安心。

第一商銀透過勞工局表示，30天全薪病假及14日全薪事假，已實施超過20年；另打造幸福職場，響應獎勵生育政策，逐步調高生育津貼，讓行員更勇於增產報國；2020年將原定每胎10萬元的生育津貼，一口氣加碼提高為「第一胎10萬元，第二胎起每胎15萬元」雙胞胎還可以領30萬元，同時加碼提供「孕期交通津貼1萬元」，讓女同仁妊娠後期享計程車費用補助，降低通勤風險。

勞工局說，任職於聯合利華的劉先生，於妻子生產時享有優於法令的3週陪產假，讓他有更充裕的時間陪太太與孩子，給予更多實際的照顧；呂小姐則受惠於聯合利華提供16週的產假，在生理與心理上獲得充足的休息，是順利重返職場的最大力量。

勞工局說，立華文創公司則參考以往獲獎企業，去年實施員工子女新生入學及畢業典禮時給予有薪假，發揮「見賢思齊」的精神。

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勞工局長陳瑞嘉表示，員工是企業最重要的資產，照顧好員工，提升福利讓員工安心工作；員工有幸福感，企業有成就感，大家共好就會有競爭力。透過各種實質的福利措施提升員工長期留任意願，可吸引各式優秀人才。

勞工局說，只要企業在新北市境內有服務據點，且提供員工優於法令規定的職場友善措施，就可申請獎勵金，今年獲獎的措施多元，有全薪生理假、增加婚假、產假、陪產檢及陪產假天數；也有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，提供全薪防疫隔離假、防疫照顧假及疫苗接種假，有醫院提供醫護臨時住所補助、隔離確診慰問金、員工及眷屬醫療補助等。（編輯：李錫璋）1110928